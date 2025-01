Τους 66 έφτασαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίσθηκαν σε πυρκαγιά που σημειώθηκε τη νύκτα σε ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού, στην βορειοδυτική Τουρκία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

«Σήμερα στις 03:27 πυρκαγιά σημειώθηκε σε ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου του Καρτάλκαγια», ανακοίνωσε ο υπουργός μέσω του X.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στον τέταρτο όροφο του 11ώροφου ξενοδοχείου και οι πυροσβέστες συνεχίζουν να καταβάλλουν προσπάθειες για να την κατασβέσουν, δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT ο κυβερνήτης της Μπολού Αμπντουλαζίζ Αϊντίν.

Ο ίδιος δήλωσε πως τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά και οι αρχές διεξάγουν έρευνες. Πρόσθεσε πως η πυρκαγιά ξέσπασε στον όροφο του εστιατορίου και ενώ υπήρχαν στο ξενοδοχείο 234 φιλοξενούμενοι.

