Σε τραγωδία εξελίχθηκε μια πτήση αναψυχής στη βόρεια Ιταλία, όταν διθέσιο γυροπλάνο συνετρίβη στην περιοχή της Άνω Κοιλάδας Αντρόνα, παρασύροντας στο θάνατο τους δύο επιβαίνοντες.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν ο 62χρονος ιδιοκτήτης και πιλότος μαζί με μια 63χρονη, εκτελούσε χαμηλή πτήση πάνω από το προστατευόμενο φυσικό πάρκο, όταν κάτω από συνθήκες περιορισμένης ορατότητας επιχείρησε αναστροφή.

Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, η έλικα προσέκρουσε στα καλώδια τελεφερίκ που εξυπηρετεί το τοπικό φράγμα με αποτέλεσμα το σκάφος να τυλιχθεί ακαριαία στις φλόγες και να καταπέσει στους πρόποδες του πρανούς.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια έκπληκτων πεζοπόρων, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ο αδελφός του πιλότου, ενώ αυτόπτης μάρτυρας ήταν και ο δήμαρχος της περιοχής που είδε το αεροσκάφος να μετατρέπεται σε πύρινη μπάλα.

Παρά την άμεση και ευρεία κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων με ελικόπτερα και ορειβατικές ομάδες διάσωσης, για τους δύο επιβάτες ήταν ήδη αργά.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία της Βερμπάνια, διερευνώντας τις ακριβείς συνθήκες της συντριβής αλλά και το αν τηρήθηκαν οι απαραίτητες άδειες πτήσης πάνω από την προστατευόμενη ζώνη.

Το γυροπλάνο (γνωστό και ως γυροκόπτερο ή αυτόγυρο) είναι ένα ελαφρύ πτητικό μέσο που μοιάζει εμφανισιακά με μικρό ελικόπτερο, αλλά πετά με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ανήκει στην κατηγορία των αεροσκαφών στροφείου.