Τραγωδία στον παράδεισο. Πέντε Ιταλοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης, καθώς εξερευνούσε υποβρύχια σπήλαια σε βάθος 6o μέτρων στις Μαλδίβες, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην επιφάνεια. Στο σημείο επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, οι Ιταλοί βούτηξαν στα νερά για εξερεύνηση, το πρωί της Πέμπτης, όταν όμως δεν αναδύθηκαν μέχρι το μεσημέρι σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκαν οι αρχές. «Μετά από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια κατάδυσης, πέντε Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους στη Βαάβου, στις Μαλδίβες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση». «Βρέθηκε ένα πτώμα μεταξύ των πέντε δυτών που είχαν πάει για κατάδυση στην Βααβού. Η σορός βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά. Πιστεύεται ότι οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες βρίσκονται επίσης μέσα στην ίδια σπηλιά, η οποία εκτείνεται σε βάθος περίπου 60 μέτρων», σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση, λίγο πριν βρεθούν όλοι οι σοροί.

Ειδικές ομάδες δυτών με ειδικό εξοπλισμό στάλθηκαν στην περιοχή, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν την επιχείρηση «εξαιρετικά υψηλού κινδύνου». Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα κατάδυσης που έχουν σημειωθεί ποτέ στη χώρα.

Τα θύματα της τραγωδίας

Σύμφωνα με την Il Messaggero, μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται η 51χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, διακεκριμένη θαλάσσια βιολόγος, τηλεοπτική προσωπικότητα και καθηγήτρια Τροπικής Θαλάσσιας Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Μαζί της ήταν και η 20χρονη κόρη της, Τζόρτζια Σομακάλ.

Τα υπόλοιπα τρία θύματα ταυτοποιήθηκαν ως: Ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα, ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι από το Μποργκομανέρο και η Μουριέλ Οντενίνο από το Τορίνο. Η Μοντεφάλκονε και η Οντενίνο ήταν συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

Η Μοντεφάλκονε εργαζόταν στο Distav, το Τμήμα Γεωεπιστημών. Στις Μαλδίβες, ήταν η επιστημονική διευθύντρια της εκστρατείας παρακολούθησης των νησιών, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Μπενεντέτι ήταν manager operation και εκπαιδευτής καταδύσεων, ενώ ήταν αυτός που οδηγούσε το σκάφος, αναφέρει η Daily Mail.

Τα σενάρια της τραγωδίας: Πανικός και έλλειψη ορατότητας

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύτες να έχασαν τον προσανατολισμό τους λόγω του περιορισμένου φωτισμού και της χαμηλής ορατότητας που προκάλεσε η κακοκαιρία. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πανικός και η εξάντληση των αποθεμάτων οξυγόνου κατά την προσπάθεια εντοπισμού της εξόδου θεωρούνται πιθανά αίτια.

Παράλληλα, η αστυνομία δεν αποκλείει το σενάριο ένας από την ομάδα να παγιδεύτηκε στο σπήλαιο, με τους υπόλοιπους να χάνουν τη ζωή τους είτε από έλλειψη αέρα είτε από πανικό, στην απέλπιδα προσπάθειά τους να τον απεγκλωβίσουν.

Η υπόθεση της «τοξικότητας οξυγόνου»

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η επικρατέστερη θεωρία για το Λιμενικό Σώμα και τους εμπειρογνώμονες είναι η «τοξικότητα οξυγόνου». Πρόκειται για ένα φαινόμενο που προκαλείται από ακατάλληλο μείγμα στη φιάλη, το οποίο καθίσταται τοξικό για τον οργανισμό σε συγκεκριμένο βάθος.

«Στα 50 μέτρα βάθος οι κίνδυνοι είναι πολλοί, πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία», δηλώνει ο Αλφόνσο Μπολονίνι, πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής. «Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο παράγοντας του πανικού μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα, ακόμη και μοιραία».

Τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για το χειρότερο μεμονωμένο καταδυτικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί ποτέ στο αρχιπέλαγος. Ο Υπουργός Τουρισμού των Μαλδίβων δήλωσε, «είμαι βαθιά συντετριμμένος από το τραγικό δυστύχημα σε κατάδυση μεγάλου βάθους στην ατόλη Βαάβου».