Έξι νεκρούς άφησε πίσω της η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην καρδιά των Βρυξελλών, όταν ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο υπό ανακαίνιση κτίριο OXY.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο της κατασκευής και εξαπλώθηκε με ραγδαίο ρυθμό.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι φλόγες βρήκαν «δίοδο» μέσα από το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φτάνοντας μέχρι το δεύτερο υπόγειο επίπεδο (–2). Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κτήριο περιλαμβάνει χώρους κατοικιών, ενώ στους επάνω ορόφους λειτουργούν επιχειρήσεις εστίασης.

Το χρονικό της μοιραίας παγίδευσης

Οι εργάτες που απασχολούνταν στο εργοτάξιο απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, όμως δύο εξ αυτών μεταφέρθηκαν με εγκαύματα στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Νέντερ-όβερ-Χίμμπικ. Την ίδια στιγμή, σήμανε συναγερμός για έξι υπαλλήλους με τους οποίους είχε χαθεί κάθε επικοινωνία. Όπως εξήγησε ο Μπρεχτ Σπέιμπρουκ, εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Εργασίας, οι Αρχές γνώριζαν ότι τα άτομα αυτά βρίσκονταν εντός του κτηρίου, αλλά οι προσπάθειες εντοπισμού τους απέβαιναν άκαρπες.

Αν και οι πυροσβέστες περιόρισαν γρήγορα την εστία στους πρώτους ορόφους, η φωτιά είχε ήδη εγκλωβιστεί στα φρεάτια των ασανσέρ, δημιουργώντας μια νέα, επικίνδυνη εστία στα υπόγεια. Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ.

Ο εντοπισμός των θυμάτων στα φρεάτια

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Βάλτερ Ντεριού, οι διασώστες εντόπισαν τους εγκλωβισμένους όταν κατάφεραν να ανοίξουν ένα μικρό πέρασμα σε έναν από τους δύο ακινητοποιημένους ανελκυστήρες. Δυστυχώς, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, καθώς από το σημείο ανασύρθηκαν τελικά έξι σοροί.

Ψυχολογική στήριξη και ποινική έρευνα

Με εντολή του δημάρχου της πόλης, οι διασωθέντες εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για ασφάλεια στο Brucity, όπου κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού προσέφερε ψυχολογική υποστήριξη στους ίδιους και στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή το Σχέδιο Ιατρικής Παρέμβασης.

Στο σημείο της καταστροφής μετέβησαν ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ Ντε Βέβερ, και ο βασιλιάς Φίλιππος, προκειμένου να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για την τραγωδία. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα, με την Επιθεώρηση Εργασίας να έχει ήδη ξεκινήσει ποινική προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών της φονικής πυρκαγιάς.