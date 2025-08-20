Σχεδόν 80 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Αφγανοί μετανάστες που επέστρεφαν από το Ιράν, έχασαν τη ζωή τους σε ένα από τα πιο σοβαρά τροχαία δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο Αφγανιστάν.

Ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα και φορτηγό μεταφοράς καυσίμων στο Αφγανιστάν, προκαλώντας πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες άτομα, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για υπερβολική ταχύτητα του οδηγού λεωφορείου

Η αστυνομία της επαρχίας Γκουζάρα ανέφερε ότι ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να ευθύνεται για την τραγωδία, λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας.

Ο τελευταίος απολογισμός των Αρχών κάνει λόγο για 78 νεκρούς, με δύο από τους τρεις επιζήσαντες να καταλήγουν αργότερα από τα τραύματά τους.

Τουλάχιστον 17-19 από τα θύματα ήταν παιδιά.

Στο σημείο του δυστυχήματος, κοντά στην πόλη Χεράτ, οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν μια σκηνή απόλυτης καταστροφής, με τα συντρίμμια του λεωφορείου να είναι εντελώς απανθρακωμένα.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εξέφρασε τη «μεγάλη θλίψη» της και ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν άμεσα τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι επιβάτες του λεωφορείου, που προέρχονταν από το Ιράν, ήταν Αφγανοί μετανάστες, οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί στο λεωφορείο με σκοπό να επιστρέψουν στην Καμπούλ, καθώς το Ιράν τους έχει θέσει προθεσμία για να επιστρέψουν στη χώρα τους μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.