Μια πρωτοφανής τραγωδία συντελέστηκε μπροστά στα μάτια επιβατών στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ όταν κινητήρας αεροσκάφους «ρούφηξε» έναν άνθρωπο, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/5) σε αεροσκάφος Embraer της KLM που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει για το Μπίλουντ της Δανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν διασώστες, όπως αναφέρει η Sun, άλλα ήταν αργά.

Δεν είναι για την ώρα γνωστό αν επρόκειτο για επιβάτη ή εργαζόμενο στο αεροδρόμιο ή κάτω από ποιες συνθήκες έφτασε κοντά στο αεροσκάφος που ήταν σε λειτουργία.

Το ολλανδικό δίκτυο NOS αναφέρει ότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, καθώς η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα αεροσκάφη του τύπου μπορούν να μεταφέρουν 90 με 130 επιβάτες, πολλοί από τους οποίους ήταν αυτόπτες μάρτυρες του φρικτού περιστατικού.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ επιβεβαίωσε το τραγικό περιστατικό, ενώ και η εταιρεία KLM σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι παρέχει φροντίδα στους επιβάτες και τους εργαζόμενους που είδαν όσα συνέβησαν.

Συμβάντα αυτού του τύπου είναι σπάνια. Τον περασμένο Ιούνιο κινητήρας αεροσκάφους της Delta στο Σαν Αντόνιο του Τέξας ρούφηξε έναν 27χρονο άνδρα, που όπως αποδείχτηκε ήθελε να αυτοκτονήσει με αυτόν τον τρόπο. Άλλο ένα περιστατικό είχε συμβεί στην Αλαμπάμα στις 31 Δεκεμβρίου 2021, όταν ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του όταν βρέθηκε πολύ κοντά στον κινητήρα.

#ACCIDENT | Early reports indicate a fatality has occurred at Amsterdam Schiphol Airport involving a departing KLM Cityhopper ERJ-190 regional service.

The airport has just released a statement advising that a man has been in a fatal accident involving the aircraft’s engine.… pic.twitter.com/OVmHQfLt6Q

— AviationSource (@AvSourceNews) May 29, 2024