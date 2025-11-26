Δραματικές διαστάσεις προσλαμβάνει η πυρκαγιά σε ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ όπου μετά από ώρες μάχης με τις φλόγες οι αρχές κατέληξαν πως ο αριθμός των αγνοουμένων εντός το φλεγόμενου ουρανοξύστη ανέρχεται στους 279.

36 είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής και 29 οι τραυματίες εκ των οποίων, οι 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ το μεσημέρι της Τετάρτης 26/11, με τις φλόγες να εξαπλώνονται μέσω σκαλωσιών από μπαμπού αρχικά σε έναν ουρανοξύστη.

Συνολικά 128 πυροσβεστικά οχήματα, 57 ασθενοφόρα, 767 πυροσβέστες και 400 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η πυρκαγιά έχει επεκταθεί στο σύνολο 4 οικοδομικών μπλοκ, όπως ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος. Έχουν καεί τουλάχιστον 1.900 διαμερίσματα ολοσχερώς από τα 1984 που έχει συνολικά ο ουρανοξύστης. Ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης είναι το δεύτερο ψηλότερο κτήριο του Χονγκ Κονγκ.

Οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα, όπου βρίσκονται σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι έλαβε πολλές αναφορές για άτομα παγιδευμένα στο κτίριο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, με έναν άνδρα και μια γυναίκα να φέρονται να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους και να έχουν υποστεί εγκαύματα.

Το Γραφείο της Περιφέρειας του Τάι Πο άνοιξε προσωρινά καταφύγια για τους κατοίκους που έμεναν στο κτήριο. 900 πληγέντες κάτοικοι έχουν πάει σε οκτώ προσωρινά καταφύγια.

Σύμφωνα με αναφορές από το σημείο, αρκετοί ένοικοι ζήτησαν βοήθεια, λέγοντας ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από το φλεγόμενο κτήριο. Ένας άνδρας και μια γυναίκα υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και παρελήφθησαν χωρίς τις αισθήσεις τους από ασθενοφόρα. Η φωτιά φέρεται να είχε εξαπλωθεί και σε κοντινά κτήρια.

Τουλάχιστον 9 νοσοκομεία έχουν ενεργοποιήσει μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση και τη φροντίδα των τραυματιών.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να μην πλησιάζουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις.