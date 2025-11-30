Οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ επιβεβαίωσαν την Κυριακή (30/11), ότι τουλάχιστον 146 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στη φονική φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστες την περασμένη Τετάρτη (26/11).

Παράλληλα, 150 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 79 έχουν τραυματιστεί.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ κτήρια του συγκροτήματος Γουάνγκ Φουκ, στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ. Η κοινή γνώμη εκφράζει έντονη οργή, καθώς υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι η πυρκαγιά ενισχύθηκε από εύφλεκτα οικοδομικά υλικά.

Τριήμερο πένθος στο Χονγκ Κονγκ

Επισημαίνεται ότι από το Σάββατο (29/11), βρίσκεται σε εξέλιξη τριήμερο εθνικό πένθος στο Χονγκ Κονγκ, με χιλιάδες πολίτες να συρρέουν στο σημείο της τραγωδίας για να καταθέσουν λουλούδια και σημειώματα. Σε κάποιες στιγμές, οι ουρές ξεπέρασαν τα 2 χιλιόμετρα.

Η εργαζόμενη από την Ινδονησία, Ρομλάχ Ροσιντάχ, δήλωσε στο Reuters ότι ήταν «έκπληκτη» από τον αριθμό όσων προσήλθαν για να προσευχηθούν, προσθέτοντας: «Αυτό το γεγονός διαδόθηκε μόνο μέσω των κοινωνικών δικτύων, αλλά τελικά οι καρδιές τους συγκινήθηκαν».

Ακόμα, ένας Φιλιππινέζος εργαζόμενος είπε ότι συμμετείχε στις προσευχές για να «δείξουμε στην κοινότητα του Χονγκ Κονγκ ότι είμαστε ενωμένοι σε αυτή την κατάσταση». Οι Αρχές τήρησαν τρία λεπτά σιγής, ενώ οι σημαίες της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ κυματίζουν μεσίστιες.

Η χειρότερη φωτιά των τελευταίων 70 ετών

Πάντως, πρόκειται για την πιο θανατηφόρα φωτιά στο Χονγκ Κονγκ εδώ και επτά δεκαετίες. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται καθημερινά, καθώς συνεχίζεται η δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης.

Η αιτία του συμβάντος παραμένει άγνωστη. Οκτώ άνθρωποι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά, σε σχέση με τις εργασίες ανακαίνισης των κτηρίων, ενώ άλλοι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο 40 ώρες μετά το ξέσπασμά της, το πρωί της Παρασκευής (28/11), με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 πυροσβεστών.

Μάλιστα, η Αστυνομία έχει ήδη πραγματοποιήσει έρευνες σε τέσσερα από τα οκτώ κτήρια, όπως ανακοίνωσε η αξιωματικός Τσανγκ Σουκ-γιν, ενώ η πλήρης έρευνα αναμένεται να διαρκέσει τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Εύφλεκτα υλικά και σκαλωσιές από μπαμπού

Οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ επιβεβαιώνουν ότι η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα χρησιμοποιώντας ως «καύσιμο» τα πλαστικά δίχτυα, και άλλα εύφλεκτα υλικά, που είχαν τοποθετηθεί στα εξωτερικά μέρη των κτηρίων.

Τα κτήρια ήταν καλυμμένα με σκαλωσιές από μπαμπού, που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως στην περιοχή. Μάλιστα, το περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη συνέχιση της πρακτικής αυτής.

Πολλοί κάτοικοι ανέφεραν ότι δεν άκουσαν συναγερμό πυρκαγιάς, ενώ η Πυροσβεστική διαπίστωσε ότι τα συστήματα και στα οκτώ κτήρια δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά.