Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε άλλους 16 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, που προκάλεσε το θάνατο 40 ανθρώπων σε μια από τις χειρότερες καταστροφές στην πρόσφατη ελβετική ιστορία.

Σ’ αυτούς που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί (τέσσερις γυναίκες και έξι άνδρες) ηλικίας 14 ως 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί, ένας 16χρονος με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ. Δεν έκανε γνωστά ονόματα.

Η αστυνομία έχει πλέον ταυτοποιήσει 24 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που σημειώθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά, στη νότια Ελβετία. Οι οκτώ που είχαν ταυτοποιηθεί προηγουμένως ήταν Ελβετοί.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο βεγγαλικό, σαν αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. «Το βεγγαλικό πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Μαρτυρίες αυτοπτών κάνουν λόγο για πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου, τα οποία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είπε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Ακόμη, ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία διευκρίνισε τα αίτια της πυρκαγιάς στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου. Ο Gian Lorenzo Cornado δήλωσε στο Sky TG24 ότι κάποιος «άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα». «Κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα και αυτό έβαλε φωτιά στην οροφή, προκαλώντας την πυρκαγιά», είπε. Επίσης, ανέφερε ότι οι διασώστες «αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο χώρο για την έρευνα, καθώς η δομή του κτηρίου είναι επισφαλής».

Αγνοείται η τύχη Eλληνίδας 15 ετών που βρισκόταν στο μπαρ την ώρα της τραγωδίας

Η τύχη μίας 15χρονης κοπέλας από την Ελλάδα αγνοείται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά την ώρα της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία έχει ελληνική υπηκοότητα αλλά είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας.

Το κορίτσι αναζητούν οι οικείοι της και ειδικότερα ο αδερφός της που έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αδερφός της Αλίκης, Ρομέν, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.