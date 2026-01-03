Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα τέσσερα θύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε τη Πρωτοχρονιά στο μπαρ, Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Πρόκειται για Ελβετούς πολίτες και συγκεκριμένα για δύο Ελβετίδες ηλικίας, 21 και 16 ετών και για δύο Ελβετούς 18 και 16 ετών.

Τα θύματα συνολικά μέχρι στιγμής είναι 40 και οι οικογένειες τους ζουν στιγμές αγωνίας, καθώς περιμένουν την ταυτοποίηση τους από τις ελβετικές Αρχές.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι ελβετικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει εάν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.

Αγνοείται η τύχη Eλληνίδας 15 ετών που βρισκόταν στο μπαρ την ώρα της τραγωδίας

Η τύχη μίας 15χρονης κοπέλας από την Ελλάδα αγνοείται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά την ώρα της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία έχει ελληνική υπηκοότητα αλλά είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας.

Το κορίτσι αναζητούν οι οικείοι της και ειδικότερα ο αδερφός της που έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αδερφός της Αλίκης, Ρομέν, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο βεγγαλικό, σαν αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. «Το βεγγαλικό πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Μαρτυρίες αυτοπτών κάνουν λόγο για πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου, τα οποία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είπε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Ακόμη, ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία διευκρίνισε τα αίτια της πυρκαγιάς στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου. Ο Gian Lorenzo Cornado δήλωσε στο Sky TG24 ότι κάποιος «άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα». «Κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα και αυτό έβαλε φωτιά στην οροφή, προκαλώντας την πυρκαγιά», είπε. Επίσης, ανέφερε ότι οι διασώστες «αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο χώρο για την έρευνα, καθώς η δομή του κτηρίου είναι επισφαλής».