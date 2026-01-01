Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν μια έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στην πολυτελή αλπική πόλη, με το γνωστό ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντάνα, όπως ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία νωρίς το πρωί της Πρωτοχρονιάς.

«Υπήρξε μια έκρηξη άγνωστης προέλευσης», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λάθιον, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο καντόνι Γουόλις στη νοτιοδυτική Ελβετία.

«Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αρκετοί νεκροί».

Δείτε εικόνα από το σημείο την στιγμή της έκρηξης:

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 01:30 τοπική ώρα (00:30 GMT) στο Constellation Bar, ανέφερε η αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες μάλιστα, αναφέρουν ότι στο σημείο της έκρηξης οι άνθρωποι γιόρταζαν την έλευση του νέου χρόνου, όταν συνέβη η τραγωδία.

Όπως γράφει η Ελβετική εφημερίδα Blick πάνω από εκατό άτομα βρίσκονταν μέσα στο εστιατόριο τη στιγμή της έκρηξης. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και αρκετά ελικόπτερα. Δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για τους συγγενείς.

Ένας δημοσιογράφος της Blick, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς τον τόπο του ατυχήματος, αναφέρει ότι τον προσπέρασαν αρκετά ασθενοφόρα που κατευθύνονταν προς το Κραν Μοντάνα – συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων από άλλα καντόνια.

Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνουν ότι σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια συναυλίας. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή αιτία τα πυροτεχνήματα. Η αστυνομία ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το Κραν – Μοντανά είναι δημοφιλές θέρετρο στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, περίπου δύο ώρες από την πρωτεύουσα Βέρνη.