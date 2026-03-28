Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με βαν σε σιδηροδρομική διάβαση, σε αγροτική περιοχή του Μισισιπή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας Στόουν, Γουέιν Φλούρι, όλα τα θύματα επέβαιναν στο βαν. Μοναδική επιζήσασα είναι μια 23χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Αντίθετα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών του τρένου. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν εμπορική αμαξοστοιχία της εταιρείας Canadian Pacific Kansas City συγκρούστηκε με το όχημα σε σιδηροδρομική διάβαση κοντά στην πόλη Wiggins, περίπου 72 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Biloxi.

Σε ανακοίνωσή της, η σιδηροδρομική εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της για το περιστατικό, δηλώνοντας:

«Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας».