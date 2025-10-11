Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η μικρή κοινότητα της Λίλαντ, στην πολιτεία του Μισισίπι, μετά από το αιματηρό περιστατικό, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (11/10), με αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον δώδεκα τραυματίες.

BREAKING Four killed in horror mass shooting before school match as gunman on the loosehttps://t.co/7lBtrNC6hM pic.twitter.com/SVnhb7dnPZ — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) October 11, 2025

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης, Τζον Λι, οι πυροβολισμοί έπεσαν σε κεντρικό δρόμο, την ώρα που η πόλη ήταν γεμάτη από πολίτες που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για την παραδοσιακή «Επιστροφή Αποφοίτων» του τοπικού Λυκείου, μια ετήσια φθινοπωρινή γιορτή που τιμά το σχολικό πνεύμα και την κοινότητα.

Υπάρχει η υπόνοια για έναν ύποπτο, αλλά ακόμη δεν έχουν διασταυρωθεί οι πληροφορίες και τα στοιχεία.

🔴 BREAKING — Mass shooting at a Mississippi school: 4 killed, 12 wounded. Four victims airlifted to a hospital in Leland. The suspect, 18-year-old Tylar Jarod Goodloe, remains at large. #DDF #Breaking pic.twitter.com/sEuywNfwaB — Gen. Quacker 🦆 | الجنرال كواكر (@theantypot68475) October 11, 2025

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano entre institutos locales deja al menos cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi (EEUU) https://t.co/vqeEFL1kxM pic.twitter.com/uAXIBegMHx — EP Internacional (@EPinternacional) October 11, 2025

Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε τοπικά Νοσοκομεία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συλλήψεις, και η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση.

Η Λίλαντ, που βρίσκεται στην Κομητεία Ουάσιγκτον, έχει πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2020.