Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η μικρή κοινότητα της Λίλαντ, στην πολιτεία του Μισισίπι, μετά από το αιματηρό περιστατικό, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (11/10), με αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον δώδεκα τραυματίες.

 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης, Τζον Λι, οι πυροβολισμοί έπεσαν σε κεντρικό δρόμο, την ώρα που η πόλη ήταν γεμάτη από πολίτες που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για την παραδοσιακή «Επιστροφή Αποφοίτων» του τοπικού Λυκείου, μια ετήσια φθινοπωρινή γιορτή που τιμά το σχολικό πνεύμα και την κοινότητα.

Υπάρχει η υπόνοια για έναν ύποπτο, αλλά ακόμη δεν έχουν διασταυρωθεί οι πληροφορίες και τα στοιχεία.

 

Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε τοπικά Νοσοκομεία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συλλήψεις, και η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση.

Η Λίλαντ, που βρίσκεται στην Κομητεία Ουάσιγκτον, έχει πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2020.

