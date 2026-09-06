Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκφράζονται φόβοι για δεκάδες παγιδευμένους, μετά την κατάρρευση ενός πενταώροφου κτηρίου σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Σάτια Νικατάν, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης, η οποία είναι γνωστή για τα φοιτητικά καταλύματα λόγω της γειτνίασής της με πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Δελχί. Στο κτήριο, το οποίο αποτελούνταν από υπόγειο και πέντε ορόφους, στεγαζόταν Φοιτητική Εστία για αγόρια.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής, Αμπιλάς Μάλικ, εκτιμάται ότι περίπου 30 με 40 άτομα βρίσκονται ακόμα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια. Ωστόσο, το πρακτορείο ειδήσεων ANI, επικαλούμενο την Αστυνομία, μετέδωσε ότι έξι άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ανίλ Σάρμα ανέφερε ότι ορισμένοι από τους εγκλωβισμένους πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις ζητώντας βοήθεια, με τους διασώστες να διατηρούν επικοινωνία μαζί τους. Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο επιχειρούν Δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και συνεργεία της Εθνικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών. Εκσκαφείς απομακρύνουν τα μπάζα για να διευκολύνουν την πρόσβαση των διασωστών στο εσωτερικό.

Τα αίτια

Αν και τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, δημοσιογραφικές αναφορές υποδεικνύουν ότι τη στιγμή του δυστυχήματος βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής στο υπόγειο του κτηρίου.

Η αρμόδια Υπουργός Ρέκα Γκούπτα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», διαβεβαίωσε για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, αναφέροντας: «Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται συντονισμένα, με την κάθε προσπάθεια να επικεντρώνεται στην ασφαλή διάσωση».

Σημειώνεται ότι οι καταρρεύσεις κτηρίων αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Ινδία κατά την περίοδο των μουσώνων (Ιούνιος – Σεπτέμβριος), καθώς οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις μπορούν να εξασθενήσουν τη στατικότητα παλαιότερων κατασκευών.

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας: