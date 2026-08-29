Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των αγνοουμένων από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν ανέλθει σε τουλάχιστον 2.478, αριθμός που είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν δοθεί την Πέμπτη.

Νεπαλέζοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί, μεταξύ αυτών περισσότεροι από 100 τουρίστες και εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί σε τούνελ εργοταξίου υδροηλεκτρικού έργου.

Μαζί με τους επτά νεκρούς που ανακοίνωσαν οι κινεζικές αρχές στο Θιβέτ ο συνολικός απολογισμός νεκρών φτάνει μέχρι στιγμής τους 586.

Σε όλο τον κόσμο δηλώνουν αγνοούμενους

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 517 ξένοι αγνοούνται, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι έχουν χαθεί τα ίχνη 90 πολιτών, την ώρα που η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Νεπάλ δηλώνει 61 αγνοούμενους και η Αυστραλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Ρωσία και χώρες της Ασίας δίνουν μακρές λίστες αγνοουμένων.

Οι επικίνδυνες προσπάθειες διάσωσης κατά μήκος των συνόρων Κίνας-Νεπάλ περιπλέκονται, από τον κίνδυνο νέων πλημμυρών ή κατολισθήσεων, με τις Αρχές να διακόπτουν προσωρινά τις επιχειρήσεις διάσωσης καθώς μία λίμνη-φράγμα που περιέχει αρκετό νερό για να γεμίσει περίπου 1.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, άρχισε να υπερχειλίζει μετά την ισχυρή κατολίσθηση.

Χάος κάτω από το ρήγμα του παγετώνα

Η κατάρρευση τμήματος παγετώνα στην κορυφή του βουνού, η οποία προκάλεσε κατολίσθηση με τεράστιες ποσότητες πάγου, βράχων και χώματος, έφραξε την κοίτη του ποταμού, δημιουργώντας τη λίμνη, όπου συσσωρεύτηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες απελευθερώθηκαν ξαφνικά. Ο τεράστιος όγκος νερού και λάσπης, ακολούθησε τη φυσική ροή του ποταμού και κατέκλυσε ολόκληρες κοινότητες.

Η πλάκα παγετώνα αποκολλήθηκε στα 5.200 μέτρα και έπεσε σε βάθος μεγαλύτερο από ένα χιλιόμετρο για να μετατραπεί σε ποτάμι που παρέσυρε δρόμους, γέφυρες και χωριά. Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους, θύματα βιντεοσκοπούσαν το ακραίο φαινόμενο.

Αναμένονται βροχοπτώσεις, ενώ συρρέει διεθνής βοήθεια

Ο κινεζικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα μπορούσαν να περιπλέξουν περαιτέρω τις προσπάθειες διάσωσης και «ενδέχεται να σημειωθούν κατολισθήσεις λάσπης σε ορισμένες περιοχές».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη θα διαθέσει 2 εκατομμύρια ευρώ (1,7 εκατομμύρια λίρες) σε άμεση ανθρωπιστική βοήθεια για το Νεπάλ.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νεπάλ έστειλε μια αρχική αποστολή προμηθειών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2,5 τόνων τροφίμων και προμηθειών για δύο σχολεία που χρησιμοποιούνται ως καταφύγια στη Ρασούβα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Καναδά ανακοίνωσε υποστήριξη ύψους 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (2,7 εκατομμύρια λίρες) και η Νέα Ζηλανδία λέει ότι θα συνεισφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια Νέας Ζηλανδίας (436.800 λίρες) στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ.

Δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν την καταστροφή

Στην κοιλάδα Timure τα περισσότερα σπίτια που βρίσκονταν στην πλαγιά έχουν πλέον εξαφανιστεί ή είναι καλυμμένα με λάσπη.

Το χωριό Σιάπρου Μπέσι είναι καλυμμένο από λάσπη και βράχους. Σπίτια και άλλες κατασκευές έχουν εξαφανιστεί.

Την ίδια ώρα, η Ινδία ανακοίνωσε ότι ξεβράστηκαν 4 πτώματα που ανήκουν σε θύματα της τραγωδίας στο Νεπάλ.

Φειδωλή η τηλεοπτική κάλυψη από την Κίνα

Ο αριθμός των νεκρών στο Θιβέτ ανέρχεται σε επτά, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, που ενάντια στα παγκόσμια πρωτοσέλιδα δεν επικεντρώνονται στην καταστροφή που συντελέστηκε σε μια κοιλάδα των Ιμαλαΐων.

Στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν καθημερινές ενημερώσεις για τους αγνοούμενους και τους νεκρούς, και το Πεκίνο έχει επίσης δημοσιεύσει ενημερώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο δεν δημοσιοποιήθκε υλικό από τη στιγμή της βιβλικής καταστροφής, επισημαίνει το BBC, υπενθυμίζοντας ότι η Κίνα έχει καταστείλει διαμαρτυρίες και έχει κατηγορηθεί για σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων στην βουδιστική περιοχή, ενώ χαρακτηρίζει τον εξόριστο πνευματικό ηγέτη, Δαλάι Λάμα, αυτονομιστή.