Μακελειό σημειώθηκε στο Τέξας, στις ΗΠΑ, με 15χρονο να σκοτώνει τη μητέρα και τα δυο αδέλφια της πρώην κοπέλας του.

Σύμφωνα με την New York Post, η 39χρονη Τζένιφερ Ροντρίγκεζ βρέθηκε νεκρή στο πολυτελές διαμέρισμά της στην Οντέσα του Τέξας, μαζί με την 13χρονη κόρη της και τον 9χρονο γιο της, μετά την τριπλή δολοφονία που διέπραξε ο έφηβος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το φρικτό θέαμα που είδαν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί έλαβαν αναφορές για πυροβολισμούς στο Eighty Seventh Apartments, ένα πολυτελές συγκρότημα 220 χιλιόμετρα δυτικά του Ντάλας, έσπευσαν στο σημείο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το φρικτό θέαμα.

Ο ανήλικος δράστης είχε σχέση με την κόρη της Ροντρίγκεζ και είχε σχεδιάσει να την πυροβολήσει έξω από το σχολείο αλλά άλλαξε γνώμη και πήγε στο διαμέρισμα, όπως αποκάλυψε η αστυνομία. «Από τη στιγμή που συνέβη, γνωρίζαμε σχεδόν αμέσως ποιος ήταν ο ύποπτος και, αφού τον εντοπίσαμε, συνελήφθη μέσα σε 40 λεπτά», δήλωσε ο αρχηγός του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Ο ανήλικος δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό που του είχε ζητήσει η κοπέλα. Η ίδια δεν τραυματίστηκε, ωστόσο παραμένει ασαφές αν βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή των πυροβολισμών. Ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος είχε χωρίσει στο παρελθόν με τη Ροντρίγκεζ, δήλωσε συντετριμμένος, τονίζοντας σε δημόσια τοποθέτησή του ότι «κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα ζούσαμε μια τέτοια τραγωδία».

Σε βάρος του 15χρονου έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες για τριπλή ανθρωποκτονία και παραμένει υπό κράτηση.