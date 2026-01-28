Τραγικό θάνατο βρήκαν τρία αδέλφια ηλικίας 6, 8 και 9 ετών στο Τέξας, όταν έπεσαν σε παγωμένη λίμνη, εν μέσω πολικών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα τους, τα παιδιά έπαιζαν έξω, όταν ο μικρότερος πλησίασε το νερό, για να κάνει πατινάζ. Ο πάγος έσπασε και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια, έπεσαν στη λίμνη στην προσπάθειά τους να τον σώσουν.

Η παγωμένη λίμνη που έκαναν πατινάζ τα άτυχα παιδιά

Η μητέρα έτρεξε στο σημείο και προσπάθησε απεγνωσμένα να τα τραβήξει έξω, όμως ο πάγος συνέχιζε να σπάει. Περαστικοί κατάφεραν να ανασύρουν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά και να τους προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ωστόσο κατέληξαν αργότερα στο νοσοκομείο. Το 6χρονο παιδί δεν ανασύρθηκε εγκαίρως. Και τα άλλα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τα κρατήσουν στη ζωή.

 

Συγκλονισμένη, η μητέρα δήλωσε πως είδε τα παιδιά της να παλεύουν για τη ζωή τους στο παγωμένο νερό, χωρίς να μπορεί να τα βοηθήσει. Καθώς ετοιμάζεται να τα αποχαιρετήσει, απηύθυνε έκκληση προς άλλους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, τονίζοντας πως «μια τέτοια τραγωδία μπορεί να συμβεί στον καθένα».

 


Η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Η οικογένεια έχει δημιουργήσει σελίδα στο GoFundMe για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας.

 

 

