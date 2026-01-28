Τραγικό θάνατο βρήκαν τρία αδέλφια ηλικίας 6, 8 και 9 ετών στο Τέξας, όταν έπεσαν σε παγωμένη λίμνη, εν μέσω πολικών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα τους, τα παιδιά έπαιζαν έξω, όταν ο μικρότερος πλησίασε το νερό, για να κάνει πατινάζ. Ο πάγος έσπασε και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια, έπεσαν στη λίμνη στην προσπάθειά τους να τον σώσουν.

Η μητέρα έτρεξε στο σημείο και προσπάθησε απεγνωσμένα να τα τραβήξει έξω, όμως ο πάγος συνέχιζε να σπάει. Περαστικοί κατάφεραν να ανασύρουν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά και να τους προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ωστόσο κατέληξαν αργότερα στο νοσοκομείο. Το 6χρονο παιδί δεν ανασύρθηκε εγκαίρως. Και τα άλλα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τα κρατήσουν στη ζωή.

Heartbreaking tragedy in North Texas 💔 Three brothers Howard, Kaleb and EJ died after falling through ice on a private pond in Fannin County. All were elementary students in Bonham ISD. Their mother says she tried to save them but couldn’t. 🔗 MORE: https://t.co/yaByskNC38 pic.twitter.com/sPLwV3QMJs — John-Carlos Estrada 🎙️ (@Mr_JCE) January 28, 2026

Συγκλονισμένη, η μητέρα δήλωσε πως είδε τα παιδιά της να παλεύουν για τη ζωή τους στο παγωμένο νερό, χωρίς να μπορεί να τα βοηθήσει. Καθώς ετοιμάζεται να τα αποχαιρετήσει, απηύθυνε έκκληση προς άλλους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, τονίζοντας πως «μια τέτοια τραγωδία μπορεί να συμβεί στον καθένα».

This story just breaks my heart. 3 brothers fell into an icy pond east of Sherman on Monday and unfortunately all of them drowned. The youngest brother fell in and the older 2 jumped in to save them. Their mom also jumped in to save them. They were only 6, 8 and 9 years old 💔 pic.twitter.com/zbysbwcHi2 — Lauren Matter (@LaurenMatter) January 28, 2026



Η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Η οικογένεια έχει δημιουργήσει σελίδα στο GoFundMe για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας.