Ένα παιδί έχασε τη ζωή του, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο Βερολίνο. Παρά το γεγονός ότι οι πυροσβέστες το ανέσυραν ζωντανό από το φλεγόμενο κτήριο και του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Heute Abend wurden Rettungs- und Einsatzkräfte zu einem Brand eines Einfamilienhauses nach #Mahlsdorf alarmiert. Ein Kind musste durch Rettungskräfte reanimiert werden, verstarb aber noch am Ort. Eine weitere Person wurde verletzt.

Die @Berliner_Fw hat den Brand gelöscht. Die… https://t.co/EyblsanLDs — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 1, 2025

Οι Aρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει την ηλικία ή το φύλο του παιδιού, ενώ συγγενείς του δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στη σκηνή βρήκαν το ισόγειο και την οροφή του σπιτιού να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Η επιχείρηση εντοπισμού του παιδιού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η εσωτερική ξύλινη σκάλα είχε καταρρεύσει και χρειάστηκε η χρήση φορητών σκαλών. Συνολικά 70 πυροσβέστες συμμετείχαν στην κατάσβεση, η οποία ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες.

In einem Einfamilienhaus in Mahlsdorf ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben brennt es „in voller Ausdehnung“. Ein Kind konnte nicht gerettet werden. https://t.co/kmzFDRuzS9 — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) December 1, 2025

Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.