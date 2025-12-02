Ένα παιδί έχασε τη ζωή του, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο Βερολίνο. Παρά το γεγονός ότι οι πυροσβέστες το ανέσυραν ζωντανό από το φλεγόμενο κτήριο και του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

 

Οι Aρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει την ηλικία ή το φύλο του παιδιού, ενώ συγγενείς του δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στη σκηνή βρήκαν το ισόγειο και την οροφή του σπιτιού να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Η επιχείρηση εντοπισμού του παιδιού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η εσωτερική ξύλινη σκάλα είχε καταρρεύσει και χρειάστηκε η χρήση φορητών σκαλών. Συνολικά 70 πυροσβέστες συμμετείχαν στην κατάσβεση, η οποία ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες.

 

 

Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βερολίνο #θάνατος #μονοκατοικία #Παιδί #Φωτιά