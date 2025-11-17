Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε την Κυριακή (16/11) στον Ισημερινό. Τουλάχιστον 21 άτομα έχασαν τη ζωή τους,  ενώ άλλα 40 τραυματίστηκαν.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Σιμιατούγκ και Αμπάτο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από επαρχιακό ορεινό δρόμο, ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά.

Ο πρώτος απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος έκανε χθες λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 10 τραυματίες.

