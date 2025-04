Πολλοί νεκροί και τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός στο Βανκούβερ του Καναδά, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, κατά τη διάρκεια φεστιβάλ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της πόλης του Καναδά, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί. Δεν έχει γίνει, ωστόσο, οτιδήποτε γνωστό για τα κίνητρα του δράστη ή αν πρόκειται για δυστύχημα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 20χρονο Ασιάτη.

Το κίνητρο πίσω από το περιστατικό όπου οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια φεστιβάλ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, αναζητούν οι Αρχές το Βανκούβερ του Καναδά.

Το συμβάν έγινε περίπου στις οκτώ το βράδυ τοπική ώρα, όταν μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου, διευκρίνισε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ σε ανάρτησή του στο X.

Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

«Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν» αφού αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Βανκούβερ του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η τοπική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, η Αστυνομία του Βανκούβερ ανέφερε ότι «πολλοί άλλοι» τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια περιστατικού σε φεστιβάλ το βράδυ του Σαββάτου (26/4). Ακόμα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Μάλιστα, σε ανάρτησή της στο X, η Αστυνομία ανέφερε ότι «ένας οδηγός έπεσε πάνω σε πλήθος σε ένα φεστιβάλ δρόμου στην E. 41st Avenue και Fraser» λίγο μετά τις 8 μ.μ. [τοπική ώρα] του Σαββάτου (26/4). «Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για δυστύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια. Υπάρχουν αναφορές πως ο συλληφθέντας είναι Ασιάτης.

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει και εικόνες από την τραγωδία:

Τα πλάνα δείχνουν πολλά περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο ενώ άνθρωποι είναι πεσμένοι στο έδαφος

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια ομάδα πεζών χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Lapu Lapu, στο οποίο τιμάται ο πολιτισμός των Φιλιππίνων.

Ο δήμαρχος του Βανκούβερ, Κεν Σιμ δήλωσε πως είναι σοκαρισμένος από το φρικτό γεγονός που συνέβη την ημέρα Lapu Lapu – που είναι μεγάλη γιορτή για την φιλιππινεζική κοινότητα.

Ο δήμαρχος σημείωσε πως η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει πως υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους πληγέντες και με τη φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ», σημείωσε ο Σιμ.