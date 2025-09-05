Κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Λαμπαγιέκε του Περού, η Σουζάνα Αλβαράδο, τραγουδίστρια του συγκροτήματος Cumbia Corazón Serrano, χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα drone που πετούσε εκείνη τη στιγμή.

Η καλλιτέχνιδα είχε ήδη απασχολήσει το κοινό για ένα άλλο περιστατικό τον περασμένο Ιούλιο, και συγκεκριμένα μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της στην Πιούρα.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει αμφιβολίες και ανησυχίες σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν επρόκειτο απλώς για ατύχημα.

Δείτε βίντεο από το ατύχημα: