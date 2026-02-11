Σοκ έχει προκαλέσει στον Καναδά η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στο γυμνάσιο της μικρής πόλης Tumbler Ridge, στη Βρετανική Κολομβία, με τραγικό απολογισμό δέκα νεκρούς και 27 τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

#BREAKING: RCMP Responds To Active Shooter Incident At📍Tumbler Ridge Secondary School In BC. ⚠️ 10 Confirmed Dead Including, Suspect Described As Female In A Dress With Brown Hair Was Located Deceased. 25 Others Injured. Students At School Have Been Released To Parents. 🙏🌺 pic.twitter.com/jMDSyvNL0m — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) February 11, 2026



Οι αστυνομικές Αρχές ταυτοποίησαν ως δράστη τον 17χρονο τρανς Jesse Strang. Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για γυναίκα δράστη, όμως τελικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ταυτοποίησης, διαπιστώθηκε εν τέλει ποιος ήταν ο πραγματικός ένοχος.

Trans-Female in Tumbler Ridge, BC kiIIs 2 family members at home then kiIIs 7 and injures about 25 more at Tumbler Ridge Secondary School before taking his own life. pic.twitter.com/zTKHNPMqqG — PeriDeus (@PeriDeus) February 11, 2026

Την ταυτότητά του επιβεβαίωσε δημόσια και ο θείος του, Russell G. Strang, αναφέροντας πως ο ανήλικος ήταν τρανς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να σκότωσε επτά άτομα εντός της σχολικής μονάδας, στο Tumbler Ridge Secondary School, στη μικρή πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 1.000 χλμ. βορειοανατολικά του Βανκούβερ.

#BREAKING

Jesse Strang, 17, is the identity of the trans teenager who conducted the shooting in #BritishColumbia, #Canada. He began to identify as a woman in 2023. 6 victims were found dead inside Tumbler Ridge Secondary School and another died on the way to the hospital. 2… pic.twitter.com/65bwQSo8T6 — Nick Rogue 😀 (@Nick_Rogue_) February 11, 2026

Στη συνέχεια, σκότωσε δύο ακόμη άτομα που διέμεναν σε κοντινό σπίτι, και ένα ακόμη άτομο το οποίο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, βάζοντας τέλος στη ζωή του λίγη ώρα αργότερα, πιθανόν από αυτοπυροβολισμό. Περίπου 25–27 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, με τουλάχιστον δύο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων ούτε έχουν διευκρινίσει πόσα από αυτά ήταν μαθητές, προσωπικό ή κάτοικοι.

photos of Jesse Strang, the 17-year-old transgender shooter in Canada , Tumbler Ridge school massacre that killed 9 (including Strang by suicide) and injured 26, linking the individual’s transition to potential mental health risks amplified by hormone use. Updates in the thread… pic.twitter.com/auvcZ1sV2Q — Victor Bigham 🇺🇸 (@Ravious101) February 11, 2026



Η επίθεση εκτυλίχθηκε σε μια κοινότητα μόλις 2.300 κατοίκων, στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, μια περιοχή που όπως περιγράφουν οι κάτοικοι, χαρακτηρίζεται από ηρεμία και αίσθημα ασφάλειας.

Μαθητές που βίωσαν τον τρόμο μίλησαν για στιγμές πανικού και απόγνωσης. Ο Darian Quist, μαθητής της 12ης τάξης, περιέγραψε στο CBC Radio West πως λίγο μετά από την άφιξή του στο σχολείο, στη 13:30 τοπική ώρα, ήχησε συναγερμός και δόθηκαν οδηγίες για άμεσο κλείδωμα των αιθουσών.

Grade 12 student and mother describe

how the tragic incident unfolded at Tumbler Ridge B.C. MASS SCHOOL Shooting. pic.twitter.com/E6MbOGA8xC — Marc Nixon (@MarcNixon24) February 11, 2026

At least nine people were killed and dozens wounded after shootings at a school and home in northeast British Colombia, Canada on Tuesday afternoon. Follow live updates. https://t.co/VCsxwdAesE pic.twitter.com/Lgg53NMws8 — CNN (@CNN) February 11, 2026



«Κλείσαμε τις πόρτες και αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει», ανέφερε. Για περισσότερες από δύο ώρες, μαθητές και εκπαιδευτικοί οχυρώθηκαν μέσα στις τάξεις, χρησιμοποιώντας θρανία και τραπέζια για να φράξουν τις εισόδους, έως ότου οι αστυνομικές δυνάμεις διασφάλισαν την απομάκρυνσή τους.

🚨🇨🇦 A student at Tumbler Ridge Secondary School tells CBC he and his classmates “got tables and barricaded the doors” during the shooting which killed nine people. pic.twitter.com/FbN04DDT92 — NSMGHANA🇬🇭 (@nsmghana) February 11, 2026



Ο δημοτικός σύμβουλος Chris Norbury υπογράμμισε την έντονη αναστάτωση που έχει προκαλέσει το περιστατικό: «Δεν κλειδώνουμε συνήθως τις πόρτες μας εδώ. Είναι μια ασφαλής κοινότητα. Όλοι γνωρίζουμε τα θύματα, είναι φίλοι μας, τα παιδιά των φίλων μας».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε «συγκλονισμένος» από το «φρικιαστικό» μακελειό και ανακοίνωσε την αναβολή του προγραμματισμένου ταξιδιού του στην Ευρώπη, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει μεταξύ άλλων, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, για το θάρρος και την αφοσίωσή τους.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, διαβεβαίωσε ότι η επαρχιακή κυβέρνηση, θα παράσχει κάθε δυνατή στήριξη στην κοινότητα. «Οι καρδιές μας είναι στο Tumbler Ridge. Θα σταθούμε δίπλα στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένους ανθρώπους και σε όσους προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την αδιανόητη τραγωδία», ανέφερε.

Prime Minister Carney joins Canadians in grieving with the families and friends who have lost loved ones after the horrific acts of violence in British Columbia today. Read his statement: https://t.co/1q0v3hX7Dg — Prime Minister of Canada (@CanadianPM) February 11, 2026

Οι μαζικές επιθέσεις παραμένουν σχετικά σπάνιες στον Καναδά. Ωστόσο, πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο περιστατικό στη Βρετανική Κολομβία μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Τον Απρίλιο του 2025, έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Βανκούβερ, όταν άνδρας έπεσε με όχημα πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε πολιτιστική εκδήλωση της φιλιππινέζικης κοινότητας.

Heartbreaking ❤️‍🩹 news coming from Tumbler Ridge Secondary School BC. School should be the safest place in a child’s life. The fact that something like this is happening in Canada feels like a new low. My heart goes out to the families, the students, the staff & the entire… pic.twitter.com/zjFyG8ODNJ — Ruchi Wali 🇨🇦 (@WaliRuchi) February 11, 2026



Η τραγωδία στο Tumbler Ridge αφήνει πίσω της μια κοινότητα βαθιά τραυματισμένη και ένα ολόκληρο έθνος σε αναζήτηση απαντήσεων. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η χώρα πενθεί τα θύματα μιας επίθεσης που άλλαξε για πάντα τη ζωή μιας μικρής, μέχρι πρότινος ήσυχης πόλης.