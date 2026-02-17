Μια αποτρόπαια οικογενειακή τραγωδία, με πρωταγωνιστή έναν 56χρονο τρανς πατέρα, εκτυλίχθηκε στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, μετατρέποντας μια σχολική γιορτή χόκεϊ, σε πεδίο μάχης.

Ο Robert Dorgan, ο οποίος χρησιμοποιούσε εδώ και καιρό το όνομα Roberta Esposito, άνοιξε πυρ εν ψυχρώ κατά της πρώην συζύγου του και των παιδιών του, την ώρα που ο γιος τους βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο δράστης εισέβαλε στο παγοδρόμιο Lynch Arena, κατά τη διάρκεια του «Senior Night» και κατευθύνθηκε προς το μέρος όπου καθόταν η οικογένειά του. Εκεί, εκτέλεσε την 52χρονη Rhonda Dorgan, ενώ από τα πυρά του έχασε τη ζωή του και το ένα από τα ενήλικα παιδιά τους.

🇺🇸 | El atacante que abrió fuego en una pista de patinaje sobre hielo en Pawtucket, Rhode Island, ha sido identificado como Robert Dorgan, de 56 años, también conocido con el nombre femenino “Roberta Esposito”, según informó el jefe de policía. De acuerdo con las autoridades, el… pic.twitter.com/Yro7otucyj — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) February 17, 2026

Η κόρη του δράστη, σε δηλώσεις της στο δίκτυο WCVB, περιέγραψε τον πατέρα της ως έναν άνθρωπο «πολύ άρρωστο», με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

JUST IN: Woman claiming to be the daughter of the man who opened fire at a Rhode Island hockey game says he was “very sick.” A local report claims the man may have been “dressed in women’s clothing.” “He has mental health issues.”pic.twitter.com/OX0GqSQGwx — Collin Rugg (@CollinRugg) February 17, 2026

Η φονική πορεία του Dorgan σταμάτησε, όταν ο ίδιος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, αφού προηγουμένως ένας πολίτης επιχείρησε ηρωικά να τον αφοπλίσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του WPRI, από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία μέλη της οικογένειας και ένας φίλος.

Η στιγμή των πυροβολισμών

Ζωντανή μετάδοση του αγώνα κατέγραψε τη στιγμή που θεατές και παίκτες έπεσαν στο έδαφος, καθώς ακούστηκαν περίπου 11 πυροβολισμοί.

The suspected shooter at the Rhode Island hockey arena was a father who “may have been dressed in women’s clothing,” according to a local news outlet. https://t.co/QoTOd8WLLD pic.twitter.com/KyCifonUVu — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 17, 2026

Πολλοί παίκτες που βρίσκονταν στον πάγκο έσπευσαν πανικόβλητοι να βγουν από τον χώρο, με κάποιους να εγκαταλείπουν ακόμη και τα παγοπέδιλά τους. Άλλοι πήδηξαν πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα του παγοδρομίου και κατευθύνθηκαν κατευθείαν στα αποδυτήρια, όπως φαίνεται στο συγκλονιστικό βίντεο.

JUST IN 🇺🇸🚨: New video shows the moment sh0ts were fired inside the Dennis M. Lynch Arena ice rink in Pawtucket, Rhode Island, during a high school hockey game, killing a young girl and injuring four others. pic.twitter.com/pI4ZSNFxse — Meme Demon (@MemeDemonMode) February 16, 2026

Μετά τους πυροβολισμούς, συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν έξω από το παγοδρόμιο, όπου δακρυσμένες οικογένειες και μαθητές Λυκείου με τις στολές του χόκεϊ, αγκαλιάζονταν μεταξύ τους, ενώ η Αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή.

Το διαζύγιο για την αλλαγή φύλου και οι απειλές

Η ρίζα του κακού φαίνεται πως βρισκόταν σε μια πολυετή δικαστική και προσωπική διαμάχη. Το ζευγάρι είχε χωρίσει οριστικά το 2021, με την πρώην σύζυγό του να αναφέρει αρχικά στα δικαστικά έγγραφα ως αιτία την «επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου» του συζύγου της και τα στοιχεία ναρκισσιστικής προσωπικότητας που παρουσίαζε.

Η ένταση στην οικογένεια ήταν διαρκής, με τον Dorgan να ισχυρίζεται παλαιότερα πως ο πεθερός του τον απειλούσε λόγω της νέας του ταυτότητας. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις για το τι θα ακολουθούσε είχαν έρθει μέσα από τα social media. Λίγες μέρες πριν το μακελειό, σε λογαριασμό που φέρεται να του ανήκει, είχε αναρτήσει το μήνυμα: «Συνεχίστε να μας επιτίθεστε… αλλά μην αναρωτιέστε γιατί ξεσπάμε (go BERSERK)».

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες, δείχνοντας τον δράστη να περπατά ανάμεσα στις κερκίδες και να πυροβολεί, ενώ οι παίκτες του χόκεϊ έπεφταν στο πάγο για να σωθούν.

Ο Δήμαρχος της πόλης, Don Grebien, δήλωσε πως η κοινότητα είναι βυθισμένη στο πένθος, καθώς μια βραδιά χαράς για τους τελειόφοιτους μαθητές, κατέληξε σε μία από τις πιο άγριες δολοφονίες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.