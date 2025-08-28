Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένας τρανσέξουαλ αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε ένα παιδί.

Ο Τζέιμς Μπαμπ, ο οποίος γεννήθηκε άνδρας, αλλά τώρα αναγνωρίζεται ως γυναίκα και ονομάζεται Γκουίν Σάμιουελς, φέρεται να έχει κακοποιήσει ένα παιδί μετά την διαδικτυακή γνωριμία μαζί της και είπε στο κορίτσι ότι «απολάμβανε να βιάζεται» κατά τη διάρκεια σεξουαλικών συναντήσεων.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο 27χρονος ζήτησε από το φερόμενο θύμα να εκτελέσει μια σεξουαλική πράξη δημοσίως όταν ήταν μόλις 12.

Κατά τη δίκη στο δικαστήριο του Άμερσαμ, ειπώθηκε ότι ο εθελοντής αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιτέθηκε σεξουαλικά στο κορίτσι δημοσίως λίγο πριν από τα 13α γενέθλιά της. Αναγκάστηκε να τραβήξει τα παντελόνια του όταν πέρασε κάποιος που έκανε περίπατο τον σκύλο του.

Οι δικαστές είπαν ότι ο Μπαμπ ήταν βίαιος προς το κορίτσι όταν την βίασε και την κακοποίησε σεξουαλικά στην πρώιμη εφηβεία της – με το θύμα να λέει στην αστυνομία ότι την έπνιγε και την χτυπούσε.

Ο 27χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε επίσης ένοχος για βιασμό μιας γυναίκας με την οποία συναντήθηκε στο διαδίκτυο η οποία πόζαρε ως 16χρονη κοπέλα.

Την Πέμπτη, σε σχέση με έναν καταγγέλλοντα, ο Μπαμπ κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία βιασμού ενός παιδιού κάτω των 13 ετών, την κατηγορία σεξουαλικής πράξης με παιδί, την κατηγορία επίθεσης παιδιού κάτω των 13 ετών με διείσδυση και για επίθεση με διείσδυση.

Ο εναγόμενος βρέθηκε ένοχος για την κατηγορία βιασμού και την κατηγορία σεξουαλικής δραστηριότητας με ένα παιδί σε σχέση με τον καταγγέλλοντα, και βρέθηκε ένοχος για την κατηγορία βιασμού εναντίον άλλου καταγγέλλοντος.

Όλες οι κατηγορίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2018 και 2 Απριλίου 2024.

Ο Μπαμπ παρέμεινε ανέκφραστος καθ’ όλη τη διάρκεια της απαγγελίας όλων των ετυμηγοριών, αλλά στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα.

Το θύμα «κρυβόταν» δημόσια

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Μπαμπ συναντήθηκε με το πρώτο θύμα του στο site συνομιλιών Chat Omegle, το 2018, πριν συναντηθεί προσωπικά για πρώτη φορά σε ένα χριστιανικό φεστιβάλ λίγους μήνες αργότερα.

Το κορίτσι είπε ότι ο κατηγορούμενος έδειχνε «παρανοϊκός» όσο ήταν μαζί της, και ήταν καλά «κρυμμένη» όσο βρισκόταν δημοσίως μαζί του, λέγοντας στην αστυνομία ότι το κωδικοποιημένο παιδικό βραχιολάκι για το φεστιβάλ που φορούσε ήταν σαφώς εμφανές.

Το πρώτο θύμα του Μπαμπ δήλωσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος μιλούσε «πολύ για τις εξουσίες που είχε» ως ειδικός αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι ο αξιωματικός βίασε το δεύτερο θύμα, μια γυναίκα που μόλις είχε γίνει 18 όταν συναντήθηκαν, και ήταν σε μια σχέση περιστασιακή μαζί της, μεταξύ του διαστήματος Ιανουαρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2023.

Το θύμα είπε ότι ο Μπαμπ χρησιμοποίησε πρακτικές «BDSM και Κινκ ως τρόπο δημιουργίας ελέγχου» πάνω της. Το BDSM είναι μια μορφή ερωτικών προτιμήσεων και διαπροσωπικών σχέσεων που περιλαμβάνουν την συναινετική χρήση δεσμών, τον έντονο ερεθισμό των αισθήσεων και την εμπλοκή σε φαντασιακά παιχνίδια ρόλων και εξουσίας.

Είπε ότι ο εναγόμενος συνήθιζε να «χρησιμοποιεί τις τεχνικές της αστυνομικής κατάρτισης», λέγοντας στην αστυνομία: «Ο έλεγχος, η εξουσία που είχε. Σίγουρα δεν ήταν συναινετικά».

Ο Μπαμπ αναμένεται να καταδικαστεί αργότερα.