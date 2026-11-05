Η τραπεζική κρίση στην Παραγουάη, όπου μεγάλη τράπεζα η οποία συνδεόταν στο παρελθόν με τον πρόεδρο Σαντιάγο Πένια τέθηκε υπό την κηδεμονία της κεντρικής τράπεζας και εκκαθάριση, πήρε –ακόμη πιο– πολιτική τροπή χθες Τετάρτη, με την υποβολή στο κοινοβούλιο αιτήματος για την καθαίρεση του αρχηγού του κράτους, με έκβαση πάντως αβέβαιη.

Κοινοβουλευτικοί διαφόρων ρευμάτων της αντιπολίτευσης κατέθεσαν στο Κοινοβούλιο της Παραγουάης αίτημα για να αρχίσει διαδικασία καθαίρεσης, κατηγορώντας τον πρόεδρο Πένια, μεταξύ άλλων, για «κακή» άσκηση των καθηκόντων του και «σύγκρουση συμφερόντων».

Ο Μαουρίσιο Εσπινόλα, διαφωνών βουλευτής του κόμματος της δεξιάς στην εξουσία, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το αίτημα αυτό έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαιτούμενες 35 υπογραφές κοινοβουλευτικών και επιδόθηκε στον πρόεδρο της κάτω Βουλής. Το ζήτημα αναμένεται να εξεταστεί σε έκτακτη συνεδρίαση προ ημερησίας διατάξεως σήμερα το πρωί (τοπική ώρα).

Για να κινηθεί επισήμως διαδικασία καθαίρεσης, η πρόταση παραπομπής θα πρέπει να υιοθετηθεί από 53 από τους 80 βουλευτές. Κατόπιν, το θέμα θα μεταφερθεί στη Γερουσία, όπου θα απαγγελθούν κατηγορίες και θα αρχίσει η καθαυτού διαδικασία καθαίρεσης. Απαιτούνται για να εγκριθεί οι ψήφοι των 30 από τους 45 γερουσιαστές.

Το κόμμα Κολοράδο («κόκκινο», δεξιά) του προέδρου Πένια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία το 2023, καταλαμβάνει την πλειοψηφία των εδρών και στα δύο σώματα της παραγουανής εθνικής αντιπροσωπείας, αλλά πρόσφατα υπήρξαν εσωτερικές διχόνοιες.

Η κρίση ξέσπασε προχθές Τρίτη, όταν η κεντρική τράπεζα (BCP) πήρε τον έλεγχο της Ueno, μεγάλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού της χώρας της Λατινικής Αμερικής με 2,94 εκατομμύρια πελάτες, στερώντας τους την άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους.

Η BCP εξήγησε ότι επενέβη όταν διαπίστωσε ότι ο λόγος φερεγγυότητας του Ueno υποχώρησε κάτω από τον λόγο του 50%, τον ελάχιστο απαιτούμενο συντελεστή.

Νόμος εξπρές

Μερικές ώρες αργότερα ο πρόεδρος της BCP, ο Κάρλος Καρβάγιο, άλλοτε επικεφαλής της Ueno προτού αναλάβει πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας το 2023, ανακοίνωση την παραίτησή του, την οποία απαίτησε νωρίτερα ο πρόεδρος Πένια.

Προχθές σχηματίστηκαν ουρές αναμονής στην Ασουνσιόν μπροστά σε υποκαταστήματα της Ueno, καθώς μικροί αποταμιευτές, πολλοί από αυτούς εξοργισμένοι, προσπαθούσαν να κάνουν αναλήψεις των χρημάτων τους. Κατόπιν, συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές στο κέντρο της πρωτεύουσας, πολλοί με πλακάτ που απαιτούσαν «διαδικασία καθαίρεσης του Σάντι Πένια».

Ο αρχηγός του κράτους, 47 ετών, πρώην υπουργός Οικονομικών, είχε σχέσεις με την Ueno στο παρελθόν. Ως το 2025, διακρατούσε μετοχές, που απέκτησε προτού εκλεγεί πρόεδρος, στον όμιλο συμμετοχών ο οποίος ελέγχει την τράπεζα. Εξ ου οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε χθες μέσω X, ο πρόεδρος Πένια έστειλε «μήνυμα γαλήνης» στους συμπολίτες του. «Το τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό. Διαθέτει θεσμούς και μηχανισμούς προστασίας», καθησύχασε.

Mensaje al pueblo paraguayo. https://t.co/jvtinSipdQ — Santiago Peña (@SantiPenap) November 4, 2026

Η κεντρική τράπεζα από την πλευρά της διέψευσε τη φημολογία για παρεμβάσεις της στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε ανακοίνωσή της τόνισε πως «επαναβεβαιώνει ότι το εθνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα διατηρεί επαρκή επίπεδα φερεγγυότητας και ρευστότητας».

Ante versiones difundidas en redes sociales de supuestas intervenciones en el sistema financiero, el Banco Central del Paraguay informa que dichas afirmaciones son totalmente falsas. El Banco Central del Paraguay reafirma que el sistema financiero nacional mantiene adecuados niveles de solvencia y liquidez. Además reitera su compromiso con la estabilidad financiera y recuerda que las informaciones sobre las entidades supervisadas son comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales. — Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) November 4, 2026

Μέσα σε 24 ώρες, το κοινοβούλιο υιοθέτηση νόμο-εξπρές που προτάθηκε από τον πρόεδρο Πένια και προβλέπει τις πρώτες προπληρωμές «μέσα στις προσεχείς 24 ώρες» στους πληγέντες καταθέτες της Ueno.

Οι χορηγήσεις θα μπορούν να φθάσουν ως και τους «40 κατώτερους μηνιαίους μισθούς», σύμφωνα με διατάξεις του νόμου όπως δημοσιοποιήθηκαν από τον πρόεδρο Πένια μέσω X. Με άλλα λόγια, 121 εκατομμύρια γκουαρανί (σχεδόν 20.000 δολάρια).

He promulgado la Ley Nº 7745 que permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde. Confío en que el Banco Central del Paraguay implementará de forma inmediata esta Ley y agradezco al Congreso Nacional por el tratamiento responsable y comprometido. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 4, 2026

Το αίτημα αποπομπής που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση έχει επίσης στο στόχαστρο τον αντιπρόεδρο Πέδρο Αγιάνα, τον οποίο έχει ήδη χρίσει υποψήφιο διάδοχό του ο πρόεδρος Πένια, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Η κρίση της Ueno «δεν είναι ατύχημα», κατήγγειλε χθες ο βουλευτής Εσπινόλα. Πρόκειται για «αποτυχία» του προέδρου Πένια «και της ηγεσίας της κεντρικής τράπεζας», καθώς «ήταν ορατές ενδείξεις από το 2024», όταν ο χρηματοπιστωτικός θεσμός «αναπτυσσόταν με ταχύτητα άφθαστη για οποιαδήποτε υγιή τράπεζα».

Γερουσιαστής της αντιπολίτευσης, ο Έβερ Βιγιάλμπα, ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα καθαίρεσης του προέδρου και του αντιπροέδρου, τόνισε σε τηλεοπτικό δίκτυο πως έχει σχηματίσει «θετική» εντύπωση ως προς αυτό, ωστόσο έσπευσε να επισημάνει, αναφερόμενος στο κόμμα Κολοράδο, που ιστορικά χαρακτηρίζεται κυρίαρχο στην πολιτική σκακιέρα της Παραγουάης, ότι «οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολλούς οικονομικούς μοχλούς» και πλέον «πηγαινοέρχονται προσφορές».