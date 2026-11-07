Ο πρόεδρος της Παραγουάης από το 2023, ο Σαντιάγο Πένια, καθαιρέθηκε χθες Παρασκευή, στο πέρας της δίκης του στη Γερουσία, εξαιτίας των ευθυνών του στην τραπεζική κρίση που άφησε σχεδόν 3 εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.

Η Γερουσία έκρινε ομόφωνα, με ψήφους των 44 παρόντων, από το σύνολο των 45 μελών της, ένοχο τον Πένια για «κακή άσκηση των καθηκόντων του» και «κατά συνέπεια, τον απάλλαξε από το αξίωμα του προέδρου», συνόψισε ο πρόεδρός της Μπασίλιο Νούνιες.