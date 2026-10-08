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Το σχέδιο κατασκευής τελεφερίκ κοντά στη Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, δεν έλαβε ούτε αυτή τη φορά την έγκριση του Συμβουλίου Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Ο δήμαρχος του δήμου Τραπεζούντας, Αχμέτ Μετίν Γκεντς, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται αναθεώρηση του σχεδίου.
Η ύπαρξη παρεκκλησίου κοντά στον προβλεπόμενο τερματικό σταθμό, σε μία είσοδο της Παναγίας Σουμελά, αποτελεί ιδιαίτερο πρόσκομμα για το συμβούλιο. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι θα επανεξεταστεί με βάση τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ