«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματίας και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί», είπε για τον νέο ηγέτη του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ με τον στρατηγό Νταν Κέιν, πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «αποδεκατίζουν τον στρατό του ιρανικού καθεστώτος».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως «ποτέ πριν ένας σύγχρονος, ικανός στρατός, όπως είχε κάποτε το Ιράν, δεν έχει καταστραφεί τόσο γρήγορα. Είπαμε ότι δεν θα ήταν μια δίκαιη μάχη, δεν ήταν».

Προειδοποίησε τους Ιρανούς ότι σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη αμερικανική επιδρομή στη χώρα. «Θα καταστραφούν όλες οι ιρανικές αμυντικές βιομηχανίες», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Αξίζει να σημειωθεί πως ο όγκος των πυραύλων του Ιράν μειώθηκε κατά 90% και των drones κατά 95%. «Το Ιράν δεν έχει αεράμυνα, δεν έχει αεροπορία, δεν έχει ναυτικό», συμπλήρωσε ο Χέγκσεθ.

Ως «βασική αποστολή» χαρακτήρισε τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας.

«Είναι φοβισμένος, τραυματισμένος και φυγάς»

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος (…) ηγέτης, είναι τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ενώ συμπλήρωσε ότι «ο πατέρας του είναι νεκρός. Είναι φοβισμένος. Είναι τραυματισμένος. Είναι φυγάς και του λείπει η νομιμότητα. Επικρατεί ένα χάος για αυτούς».

«Δεν υπήρχε φωνή και δεν υπήρχε βίντεο. Ήταν μια γραπτή δήλωση», είπε.

«Το Ιράν έχει πολλές κάμερες και πολλά καταγραφικά φωνής. Γιατί μια γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί» τόνισε στην ενημέρωση στο Πεντάγωνο.