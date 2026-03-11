Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του αποθανόντα Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times είναι τραυματισμένος.

O 56χρονος φέρεται πως τραυματίστηκε στα πόδια του την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως ο Μοτζτάμπα ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή ως ο διάδοχος του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Αν αληθεύει το δημοσίευμα των New York Times, και ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι πράγματι τραυματισμένος, η είδηση αυτή αποτελεί και τον λόγο, για τον οποίο δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια.

Παράλληλα το Reuters, επιβεβαιώνει ότι νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, τραυματίστηκε ελαφρά.

«Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι σώος και υγιής»

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «σωός και υγιής» παρά τις αναφορές για τραυματισμό του, δήλωσε ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Άκουσα νέα ότι ο κ. Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε. Ρώτησα κάποιους φίλους που είχαν διασυνδέσεις. Μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι ασφαλής και υγιής», λέει ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του, στο κανάλι του στο Telegram.

Διαβάστε live όλες τις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εδώ.