Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (3 Νοεμβρίου), στο κέντρο της Ρώμης, μετά τη μερική κατάρρευση του ιστορικού Πύργου των Κόντι, στα Αυτοκρατορικά Φόρα (Fori Imperiali), κατά τη διάρκεια εργασιών αναστήλωσης.

Από την κατάρρευση τραυματίστηκε σοβαρά ένας εργάτης, δύο ακόμη ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, και ένας τέταρτος παραμένει παγιδευμένος. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο εγκλωβισμένος εργάτης έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί με τους διασώστες.

This is the moment a medieval tower partially collapses near the Colosseum in Rome. This is the second partial collapse of the Torre dei Conti, which was built in the early 13th century and is undergoing renovations. The first collapse caused serious injuries to a worker, while… pic.twitter.com/xhqh3JNMqa — Channel 4 News (@Channel4News) November 3, 2025



Άλλοι τρεις εργάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στις σκαλωσιές, μέχρι που διασώθηκαν με τη βοήθεια πυροσβεστικής σκάλας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε και δεύτερη μερική κατάρρευση, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν νέοι τραυματισμοί.

Ο πύργος, ύψους 29 μέτρων, χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των μεσαιωνικών πύργων-οικιών της Ρώμης. Στο σημείο έσπευσαν ο Δήμαρχος της πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, και ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι.

BREAKING: Part of the historic Conti Tower in central Rome has collapsed The medieval tower, built between 1203 and 1238, was undergoing renovation when part of it gave way. A 64-year-old worker was pulled from the rubble and hospitalized. 🇮🇹 pic.twitter.com/Pp6w5DGnEx — Visegrád 24 (@visegrad24) November 3, 2025



Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν τη σταθερότητα του κτηρίου με τη βοήθεια drones, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η επιχείρηση απεγκλωβισμού.

🏛️🚨BREAKING: A section of an ancient tower collapses in central Rome Part of the medieval Torre dei Conti has fallen at the Imperial Forums, right in the heart of Rome. Rescuers are searching the rubble for possible victims.

The 13th-century architectural monument was… pic.twitter.com/M8kCdOmXAM — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2025

Πηγή: Ert News