Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (3 Νοεμβρίου), στο κέντρο της Ρώμης, μετά τη μερική κατάρρευση του ιστορικού Πύργου των Κόντι, στα Αυτοκρατορικά Φόρα (Fori Imperiali), κατά τη διάρκεια εργασιών αναστήλωσης.

Από την κατάρρευση τραυματίστηκε σοβαρά ένας εργάτης, δύο ακόμη ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, και ένας τέταρτος παραμένει παγιδευμένος. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο εγκλωβισμένος εργάτης έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί με τους διασώστες.

 


Άλλοι τρεις εργάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στις σκαλωσιές, μέχρι που διασώθηκαν με τη βοήθεια πυροσβεστικής σκάλας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε και δεύτερη μερική κατάρρευση, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν νέοι τραυματισμοί.

Ο πύργος, ύψους 29 μέτρων, χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των μεσαιωνικών πύργων-οικιών της Ρώμης. Στο σημείο έσπευσαν ο Δήμαρχος της πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, και ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι.

 


Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν τη σταθερότητα του κτηρίου με τη βοήθεια drones, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η επιχείρηση απεγκλωβισμού.

 

Πηγή: Ert News

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #romi #πύργος Κόντι #τραυματισμοί εργατών