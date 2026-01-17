Ο Άνταμ Καντίροφ, 18χρονος γιος του ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στο Γκρόζνι και νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το βράδυ της Παρασκευής (16/1), το Radio Free Europe/Radio Liberty.

Ο νεαρός Καντίροφ, ο οποίος από τον Νοέμβριο του 2023, κατέχει τη θέση του Επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας του πατέρα του, φέρεται να επέβαινε σε αυτοκινητοπομπή που κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, όταν αυτή προσέκρουσε σε άγνωστο μέχρι στιγμής εμπόδιο. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα σοβαρό τροχαίο, με αναφορές για πολλούς τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για τα ακριβή αίτια.

Kadyrov’s Son, Adam Kadyrov Hospitalized After Road Accident: Evacuated to Moscow. Courtesy Suchomimus@ https://t.co/eYotQtzgaR pic.twitter.com/Gl3MobfAr7 — Dave Holguin (@DVDHolguin) January 17, 2026

Σύμφωνα με το RBC Ukraine, ο Άνταμ Καντίροφ μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Μόσχα για νοσηλεία στις 01:10 τα ξημερώματα, (ώρα Μόσχας). Οι ίδιες πηγές, επικαλούμενες ρωσικά μέσα ενημέρωσης και συστήματα παρακολούθησης πτήσεων, ανέφεραν ότι λίγο αργότερα απογειώθηκε από το Γκρόζνι και δεύτερο αεροσκάφος με προορισμό τη ρωσική πρωτεύουσα, το ίδιο που χρησιμοποιούσε συχνά ο Ραμζάν Καντίροφ για ταξίδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα προηγούμενα χρόνια.

Η Τσετσενία αποτελεί δημοκρατία με μουσουλμανική πλειοψηφία στον Βόρειο Καύκασο της Ρωσίας και τελεί υπό την αυστηρή διακυβέρνηση του Ραμζάν Καντίροφ, στενού συμμάχου του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονων φημών, σχετικά με την κατάσταση της υγείας, του ίδιου του Καντίροφ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τσετσένος ηγέτης είχε νοσηλευτεί στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, ενώ πηγή των ουκρανικών Στρατιωτικών Μυστικών Υπηρεσιών δήλωσε στην Kyiv Independent νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο ότι ο Καντίροφ φέρεται να έχει υποστεί νεφρική ανεπάρκεια.

Among those who sustained severe injuries in the accident are the closest bodyguards of Kadyrov’s 18-year-old offspring: Bislan Kaimov, and Shamil and Apti Iraskhanov. https://t.co/3nhTyXbgYH pic.twitter.com/helj4J3Gtw — NIYSO (@niyso_eng) January 16, 2026

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για τη διαδοχή του, με πιθανούς υποψήφιους τον Πρωθυπουργό της Τσετσενίας Μαγκόμεντ Νταουντόφ, τον Διοικητή των Δυνάμεων «Αχμάτ» Άπτι Αλαουντίνοφ, καθώς και τον μεγαλύτερο γιο του Καντίροφ, Αχμάτ Καντίροφ. Ο 20χρονος Αχμάτ Καντίροφ κατέχει τη θέση του αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Τσετσενίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι δυτικοί σύμμαχοι έχουν επιβάλει κυρώσεις στον Ραμζάν Καντίροφ και μέλη της οικογένειάς του, κατηγορώντας τους για σοβαρές παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τσετσενία.