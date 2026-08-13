Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη Phia, τη startup ηλεκτρονικών αγορών που συνίδρυσαν η Φίμπι Γκέιτς, κόρη του Μπίλι Γκέιτς, και η Σοφία Κιάνι. Ενώ τον Ιούλιο η εταιρεία απέδωσε τις λανθασμένες αποδόσεις προμηθειών σε ένα πρόσφατο λογισμικό πρόβλημα που διορθώθηκε αμέσως, νεότερο δημοσίευμα του Bloomberg αμφισβητεί αυτόν τον ισχυρισμό.

Σύμφωνα με εσωτερικά μηνύματα και τεχνικές αναλύσεις, η επίμαχη λειτουργία υπήρχε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 και τα στελέχη γνώριζαν τη χρήση της για την αύξηση των εσόδων.

Το προφίλ της εταιρείας και η ταχεία ανάπτυξη

Η Phia δημιουργήθηκε από τις δύο συνιδρύτριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Stanford. Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για σύγκριση τιμών, εντοπισμό κουπονιών και διευκόλυνση αγορών. Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται στο affiliate marketing, δηλαδή στην είσπραξη προμήθειας όταν ένας χρήστης αγοράζει ένα προϊόν μέσω συνδέσμου της πλατφόρμας. Η Phia κατάφερε να συγκεντρώσει συνολική χρηματοδότηση 43,5 εκατομμυρίων δολαρίων, προσελκύοντας γνωστά venture capitals, αλλά και προσωπικότητες όπως η Κλόε Καρντάσιαν, η Πάρις Χίλτον, η Τζέσικα Άλμπα και η Σίντνεϊ Σουίνεϊ, φτάνοντας την αποτίμησή της στα 185 εκατομμύρια δολάρια με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο χρήστες.

Μηχανισμός λειτουργίας του cookie stuffing

Στο affiliate marketing, οι προμήθειες αποδίδονται μέσω cookies, όταν ο καταναλωτής επιλέξει ενεργά ένα σύνδεσμο συνεργάτη.

Στην πρακτική του cookie stuffing, το λογισμικό τοποθετεί κρυφά το tracking cookie στο παρασκήνιο χωρίς την απαραίτητη ενέργεια του χρήστη.

Σύμφωνα με ελέγχους του Bloomberg, του Capital One Shopping και του ερευνητή Ben Edelman, η επέκταση της Phia άνοιγε κρυφά καρτέλες αντικαθιστώντας τους συνδέσμους άλλων συνεργατών, όπως συνέβη σε δοκιμή με σύνδεσμο του Wirecutter για το κατάστημα Nordstrom. Η συμπεριφορά αυτή εντοπίστηκε σε περισσότερα από 50 ηλεκτρονικά καταστήματα και παραβιάζει τους κανόνες μεγάλων δικτύων όπως τα Impact.com, CJ Affiliate, Rakuten και Awin.

Τα εσωτερικά στοιχεία και η αμφισβήτηση της εκδοχής του bug

Η τεχνική ανάλυση έδειξε ότι η λειτουργία «enable coupon auto drop» εντάχθηκε στην έκδοση 1.9.33 της εφαρμογής στις 13 Δεκεμβρίου 2025 και παρέμεινε ενεργή για επτά μήνες. Παράλληλα, μηνύματα στο Slack που επικαλείται το Bloomberg εμπλέκουν τη Φίμπι Γκέιτς, η οποία φέρεται να ζητούσε επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα monetizing του συνολικού εμπορικού όγκου.

Επίσης, η Σοφία Κιάνι φέρεται να εξέτασε τη δυνατότητα τοποθέτησης cookie κατά το κλείσιμο αναδυόμενων παραθύρων, αν και η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτή η ιδέα δεν εφαρμόστηκε.

Οικονομικό αποτύπωμα και εμπορικές επιπτώσεις

Μετά την κατάργηση των επίμαχων λειτουργιών τον Ιούλιο, τα μέσα ημερήσια έσοδα της Phia υποχώρησαν από τις 80.000 δολάρια σε ένα εύρος μεταξύ 10.000 και 28.000 δολαρίων, ενώ τον Ιούνιο οι συναλλαγές που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη τακτική κάλυπταν το 51% της αξίας εμπορευμάτων.

Η Phia υποστηρίζει ότι η πτώση οφείλεται στην γενικότερη απενεργοποίηση μηχανισμών monetization και όχι αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ως συνέπεια των αποκαλύψεων, το Impact.com ανέστειλε τον λογαριασμό της Phia, ενώ η εταιρεία ξεκίνησε διαδικασία επιστροφής ή ανακατανομής των λανθασμένων προμηθειών και ανακοίνωσε την πρόσληψη επικεφαλής συμμόρφωσης.

Νομικό πλαίσιο, προηγούμενα και η πραγματική διάσταση της ποινής

Αν και η αναφορά σε ποινή φυλάκισης έως 20 έτη κυκλοφόρησε ευρέως, το όριο αυτό αφορά το θεωρητικό ανώτατο όριο του ομοσπονδιακού αδικήματος της ηλεκτρονικής απάτης (wire fraud, 18 U.S.C. §1343) και όχι κάποια επιβληθείσα ποινή.

Για να υπάρξει ποινική δίωξη ή καταδίκη, οι αρχές πρέπει να αποδείξουν δόλο και εσκεμμένο σχέδιο εξαπάτησης. Σε παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν που αφορούσαν το eBay, οι ποινές ήταν σημαντικά μικρότερες, όπως η καταδίκη του Μπράιαν Ντάνινγκ σε 15 μήνες φυλάκιση για δόλιες προμήθειες εκατομμυρίων και του Κρίστοφερ Κένεντι σε 6 μήνες φυλάκιση.

Η προγενέστερη σκιά και τα επόμενα βήματα

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η τεχνολογία της Phia δέχεται κριτική, καθώς τον Νοέμβριο του 2025 δημοσίευμα του Fortune ανέφερε ότι ερευνητές κυβερνοασφάλειας είχαν εντοπίσει δυνατότητες εκτεταμένης συλλογής δεδομένων χρηστών από την επέκταση. Η Phia αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση απάτης, τονίζοντας ότι αφαίρεσε τις επίμαχες λειτουργίες στις 7 Ιουλίου και επανεξετάζει τις συναλλαγές.

Μέχρι στιγμής δεν υφίσταται καμία ποινική δίωξη ή δικαστική απόφαση σε βάρος της Φίμπι Γκέιτς ή της Σοφία Κιάνι, και η υπόθεση παραμένει σε στάδιο επιχειρηματικής και κανονιστικής αξιολόγησης από τους εμπλεκόμενους φορείς.