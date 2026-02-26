Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Παλαιστίνιοι στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας σήμερα, όπως δήλωσαν υγειονομικοί του θύλακα, και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε έναν μαχητή ο οποίος αποτέλεσε απειλή για τις δυνάμεις του στο νότιο τμήμα της περιοχής.

Υγειονομικοί δήλωσαν ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον μίας ομάδας Παλαιστινίων στη συνοικία Τούφα της Πόλης της Γάζας είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αμέσως την πληροφορία.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δυνάμεις που επιχειρούσαν στη νότια Λωρίδα της Γάζας σκότωσαν έναν μαχητή που αποτέλεσε επικείμενη απειλή για αυτούς αφού πέρασε σε μία περιοχή που εξακολουθεί να κατέχεται από το Ισραήλ μέσα στον θύλακα.

Χαρακτήρισε το συμβάν παραβίαση της επιτευχθείσας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο.

Η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια από τον πόλεμο που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς, σημειώνει το πρακτορείο Ρόιτερς.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας λέει ότι περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από τότε. Λέει επίσης ότι τουλάχιστον 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά αφότου τέθηκε σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης πυρός τον περασμένο Οκτώβριο.

Το Ισραήλ έχει πει ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα αφότου ξεκίνησε η κατάπαυση πυρός. Οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Τον Ιανουάριο, η συμφωνία για τη Γάζα πέρασε σε μια δεύτερη φάση κατά την οποία το Ισραήλ αναμένεται να αποσύρει πιο πέρα στρατιώτες από τη Γάζα και η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τον έλεγχο της διοίκησης της περιοχής, καταλήγει το τηλεγράφημα του Ρόιτερς.