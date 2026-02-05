Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μια έντονη στροφή πολιτικής προς τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής, οι οποίες μάχονται εναντίον ισλαμιστών ανταρτών και των οποίων οι στρατιωτικές κυβερνήσεις έχουν διακόψει τους αμυντικούς δεσμούς με τη Γαλλία – και έχουν στραφεί προς τη Ρωσία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο Nick Checker, επικεφαλής του Γραφείου Αφρικανικών Υποθέσεων, θα επισκεφθεί την πρωτεύουσα του Μάλι, Μπαμάκο, για να μεταφέρει τον «σεβασμό» των Ηνωμένων Πολιτειών για την κυριαρχία του Μάλι και να χαράξει μια «νέα πορεία» στις σχέσεις, διορθώνοντας «παλαιότερα λάθη πολιτικής». Η ανακοίνωση προσθέτει ότι οι ΗΠΑ προσβλέπουν επίσης στη συνεργασία με τους συμμάχους του Μάλι, τις γειτονικές Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρα, «σε κοινά συμφέροντα ασφάλειας και οικονομίας».

Από την ημερήσια διάταξη απουσιάζει η μακροχρόνια αμερικανική ανησυχία για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυβέρνηση Biden είχε σταματήσει τη στρατιωτική συνεργασία μετά από πραξικοπήματα που ανέτρεψαν τους εκλεγμένους πολιτικούς προέδρους και των τριών χωρών μεταξύ 2020 και 2023, με τον Mohamed Bazoum του Νίγηρα να παραμένει κλειδωμένος στην ίδια του την κατοικία.

Η δήλωση των ΗΠΑ καθιστά σαφή μια ριζική αλλαγή στην πολιτική που είχε γίνει ολοένα και πιο εμφανής τους 12 μήνες από τότε που ο Donald Trump επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Η μετατόπιση ξεκίνησε με το κλείσιμο της USAID – ενός βασικού παρόχου αναπτυξιακής υποστήριξης στην περιοχή – λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία του προέδρου για μια νέα θητεία.

Αυτό ακολουθήθηκε από επανειλημμένες ενδείξεις πολύ πιο στενής εστίασης στην ασφάλεια και τους ορυκτούς πόρους, με την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση να έχουν παραγκωνιστεί.

Η ανακοίνωση της επίσκεψης του Checker προχωρά παραπέρα, δηλώνοντας ανοιχτά τον σεβασμό για την κυριαρχία του Μάλι. Το μήνυμα θα αντηχήσει στο Μπαμάκο και στις συμμαχικές πρωτεύουσες, όπου οι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν χτίσει την απήχησή τους επισημαίνοντας παναφρικανικά θέματα και απορρίπτοντας την πρώην αποικιακή δύναμη Γαλλία.

Ο στρατιωτικός ηγέτης της Μπουρκίνα Φάσο, λοχαγός Ibrahim Traore, παρουσιάζεται ως σημαιοφόρος στην αντίσταση κατά του «ιμπεριαλισμού» και της «νεοαποικιοκρατίας». Μέσω της έντονης προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει κερδίσει τεράστια υποστήριξη για αυτή τη στάση και προσωπική δημοτικότητα μεταξύ των νέων σε όλη την ήπειρο και πέρα ​​από αυτήν.

Η κυβέρνηση Trump έχει καταστήσει σαφές ότι δεν ανησυχεί για την απόρριψη από τα καθεστώτα, του ευρωπαϊκού τύπου συνταγματικού μοντέλου της αιρετής πολιτικής κυβέρνησης.

Ο Massad Boulos, ανώτερος σύμβουλος για την Αφρική στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και έμπιστος του Trump, δήλωσε πέρυσι στη γαλλική εφημερίδα Le Monde: «Η δημοκρατία είναι πάντα σεβαστή, αλλά η πολιτική μας δεν είναι να παρεμβαίνουμε στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιο σύστημα είναι κατάλληλο για αυτούς».

Αυτή η στάση σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή.

Κατά την εποχή Biden, ο στρατηγός Michael Langley, επικεφαλής της Διοίκησης Αφρικής (Africom) του αμερικανικού στρατού από το 2022 έως το 2025, τόνιζε τη σημασία της χρηστής διακυβέρνησης και των περιβαλλοντικών ζητημάτων, ως συμπληρωματικά στοιχεία της στρατιωτικής υποστήριξης. Ωστόσο, πέρυσι, μετά την επιστροφή του Trump στην προεδρία, δήλωσε ότι η υποστήριξη της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ήταν πλέον το κύριο μέλημα.

Και αυτό σίγουρα φαίνεται να είναι η προτεραιότητα στη Δυτική Αφρική, ένα μήνυμα που επανέλαβε ο Rudolph Attalah, ανώτερος αξιωματούχος της αντιτρομοκρατίας, σε επίσκεψη στο Μπαμάκο πέρυσι.

Τον περασμένο μήνα, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Africom, στρατηγός John Brennan, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν ενεργά τις τρεις χώρες που διοικούνται από τον στρατό στον αγώνα τους κατά των τζιχαντιστικών ομάδων, και ιδιαίτερα κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Τα κίνητρα για την αλλαγή προσέγγισης του Trump φαίνεται να είναι τριπλά. Οι ΗΠΑ, όπως και η Ευρώπη, εξακολουθούν να ανησυχούν σοβαρά για τη μακροπρόθεσμη απειλή για την ασφάλεια που θέτουν οι τζιχαντιστικές ομάδες που δρουν τώρα σε όλη την περιοχή του Σαχέλ – την ημι-άνυδρη έκταση γης νότια της ερήμου Σαχάρας. Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, η περιοχή αυτή ευθύνεται πλέον για τους μισούς από όλους τους θανάτους από τρομοκρατία στον κόσμο.

Αν και σχεδόν όλα τα θύματα είναι ντόπιοι, υπάρχει ανησυχία στις ΗΠΑ ότι η απώλεια ελέγχου μεγάλου μέρους της επικράτειάς τους από τις κυβερνήσεις θα μπορούσε να επιτρέψει την εμφάνιση ασφαλών καταφυγίων για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των τζιχαντιστικών ομάδων. Διπλωμάτες και αναλυτές περιγράφουν πλέον συστηματικά την περιοχή ως το «επίκεντρο της παγκόσμιας τρομοκρατίας», η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει μακροπρόθεσμη διεθνή απειλή.

Στην «τρισυνοριακή περιοχή», όπου συγκλίνουν το Μάλι, η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας, το παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (Ισλαμικό Κράτος στη Μεγάλη Σαχάρα, ISGS) είναι ιδιαίτερα δραστήριο. Μια νέα υπενθύμιση της κλίμακας της απειλής που αποτελεί ήρθε μόλις την περασμένη εβδομάδα με μια επίθεση στο αεροδρόμιο της Νιαμέι, της πρωτεύουσας του Νίγηρα. Η τζιχαντιστική δραστηριότητα αποτελεί επίσης απειλή για τις εξαγωγές πολύτιμων ή στρατηγικά σημαντικών ορυκτών από το Σαχέλ: Η περιοχή είναι σημαντικός παραγωγός χρυσού και το Μάλι παράγει επίσης λίθιο – ένα βασικό συστατικό σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες καθώς και σε ορισμένα φάρμακα – ενώ ο Νίγηρας έχει σημαντικά αποθέματα ουρανίου.

Η στρατιωτική κυβέρνηση του Νίγηρα έχει κατασχέσει τον έλεγχο του κύριου ορυχείου ουρανίου της χώρας από την μακροχρόνια εκμετάλλευση του από τη γαλλική εταιρεία Orano και τώρα στρέφεται στη Ρωσία ως τον νέο της εταίρο στον τομέα. Η κυβέρνηση Trump φαίνεται επίσης ανήσυχη για τον ρόλο της Ρωσίας ως μοναδικού εξωτερικού αμυντικού εταίρου των τριών χωρών.

Πάντως, σε αντίθεση με το περιφερειακό μπλοκ της Δυτικής Αφρικής Ecowas, τη Γαλλία, την ΕΕ και την κυβέρνηση Biden, ο σημερινός Λευκός Οίκος δεν θεωρεί την ρωσική στρατιωτική παρουσία ως απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ρωσία έχει αναπτύξει περίπου 1.000 εργολάβους ασφαλείας στο Μάλι, με μικρότερα τμήματα μισθοφόρων ή τακτικών στρατευμάτων στην Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα.

Όταν ο Attalah επισκέφθηκε το Μπαμάκο, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον ήταν αρκετά χαλαρή σχετικά με τη στρατιωτική εμπλοκή της Μόσχας.

Φαίνεται ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να αφήσει το πεδίο ανοιχτό αποκλειστικά στη ρωσική επιρροή και θέλει τώρα να το εξισορροπήσει με τη δική της εταιρική σχέση ασφαλείας.

Ωστόσο, αυτό θα γίνει με όρους που δεν θα αναστατώσουν την πολιτική βάση του Trump, στην οποία έχει επανειλημμένα υποσχεθεί τον τερματισμό της εμπλοκής των ΗΠΑ σε «αέναους πολέμους» στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται για στρατεύματα επί τόπου – εκτός, ίσως, από περιστασιακές ομάδες εκπαίδευσης.

Ο Brennan της Africom λέει ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να παράσχουν στο Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα υποστήριξη από μυστικές υπηρεσίες και υπαινίσσεται πιθανή προμήθεια όπλων. Όμως η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να αναδιατάξει τις ενεργές δυνάμεις ή να ανοίξει ξανά τη μεγάλη βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχτισε στην Αγκαντέζ του Νίγηρα, όπου είχε περίπου 800 στρατιώτες. Η χούντα τους απέλασε αφού η κυβέρνηση Biden άσκησε πιέσεις για έναν οδικό χάρτη για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Μετά την επιτυχία των πραξικοπημάτων, η Ecowas προσπάθησε να πιέσει τους στρατιωτικούς ηγέτες να υποσχεθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες για νέες εκλογές. Σε απάντηση, ο Νίγηρας, η Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι αποχώρησαν από το μπλοκ πέρυσι και τώρα επικεντρώνονται στην οικοδόμηση της δικής τους συνομοσπονδίας, της Συμμαχίας των Κρατών του Σαχέλ (AES).

Επειδή δεν είναι πλέον μέλη, η Ecowas δεν έχει καμία ευθύνη για την τήρηση των εσωτερικών αξιών διακυβέρνησής τους. αυτό έχει απελευθερώσει τα δώδεκα εναπομείναντα κράτη μέλη του, ώστε να προσπαθήσουν απλώς να ανοικοδομήσουν την πρακτική συνεργασία με τις τρεις χώρες στον αγώνα κατά των ισλαμιστικών ομάδων.

Αυτή είναι μια σημαντική προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την περιοχή, σε μια εποχή που οι εξτρεμιστές έχουν διεισδύσει πέρα ​​από τα σύνορα, για να πραγματοποιούν επιθέσεις ή να κρυφτούν στα βόρεια χωρών όπως το Μπενίν, η Νιγηρία και το Τόγκο, η Γκάνα και η Ακτή Ελεφαντοστού.

Καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει αυτή την μεγάλη πρόκληση, οι πληροφορίες των ΗΠΑ για εντοπισμό βασικών στόχων και ίσως και επιπλέον όπλα, μπορεί να βοηθήσουν στην επίτευξη γρήγορων νικών εναντίον των ισλαμιστών. Όμως – όπως έδειξε η δεκαετής ανάπτυξη χιλιάδων στρατευμάτων και αεροπορικής δύναμης από τη Γαλλία στο Σαχέλ – τα στρατιωτικά μέσα υψηλής τεχνολογίας από μόνα τους δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την ειρήνη, εκτός εάν αντιμετωπιστούν και οι πολύπλοκες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις σε αυτήν την απελπιστικά φτωχή περιοχή του κόσμου.

Πηγή: BBC News