Ένοπλοι Παλαιστίνιοι μαχητές με καλυμμένα τα πρόσωπα απελευθέρωσαν σήμερα, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, τρεις Ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας έναντι 369 κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, ολοκληρώνοντας την 6η τέτοια ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους από την έναρξη της εκεχειρίας, που βρέθηκε στο όριο της κατάρρευσης αυτή την εβδομάδα.

Η συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή σε έκταση επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έπειτα από 498 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα, ο Ρωσοϊσραηλινός Σάσα Τρουφάνοφ, 29 ετών, ο Αμερικανοϊσραηλινός Σαγκί Ντέκελ-Χεν, 36 ετών και ο Αργεντινοϊσραηλινός Ιαΐρ Χορν, 46 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι στη Χαν Γιούνις (νότια).

This Valentine's Day holds new meaning for Sagui Dekel Chen and his wife Avital as they are finally reunited. Love is stronger than terrorism.❤️ pic.twitter.com/adKJitmM4g — Israel Defense Forces (@IDF) February 15, 2025

Εμφανίστηκαν σε καλύτερη κατάσταση από τους τρεις αποστεωμένους ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι μία εβδομάδα νωρίτερα.

Προτού παραδοθούν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και μεταφερθούν από τον στρατό στο Ισραήλ, οι τρεις όμηροι οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα, περιτριγυρισμένοι από μαχητές, της Χαμάς και του συμμάχου της, του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Οι τρεις άνδρες αναγκάστηκαν να πουν λίγες λέξεις μέσω μικροφώνου, στα εβραϊκά, ενώπιον του πλήθους που πλαισιωνόταν από ενόπλους όπως συμβαίνει σε κάθε απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Οι τρεις Ισραηλινοί, που αναμένεται να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, απήχθησαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ (νότιο Ισραήλ) κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Από τα 251 άτομα που είχαν οδηγηθεί τότε στη Γάζα, 70 εξακολουθούν να κρατούνται, εκ των οποίων τουλάχιστον 35 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό.

Η απελευθέρωσή τους πραγματοποιήθηκε ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται απόψε στο Ισραήλ. Αναμένεται να συναντήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που είπε ότι θέλει να εργαστεί με τους Αμερικανούς συμμάχους του προκειμένου να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι «το ταχύτερο δυνατό», ενώ η Χαμάς κάλεσε την Ουάσινγκτον να «αναγκάσει» το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

🎥 Watch the moment of relief and joy as the families of Sagui Dekel Chen and Iair Horn watched their loved ones return to Israel. pic.twitter.com/hj7RVPZI4J — Israel Defense Forces (@IDF) February 15, 2025

Οι Αιγύπτιοι και οι Καταριανοί μεσολαβητές έχουν πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας, μετά τις απειλές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες να αναστείλει τις απελευθερώσεις ομήρων και του Ισραήλ, να επαναλάβει τον πόλεμο, με το κάθε στρατόπεδο να κατηγορεί το άλλο για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Στο Τελ Αβίβ, Ισραηλινοί παρακολούθησαν απευθείας τις απελευθερώσεις στη Γάζα σε μεγάλες οθόνες, ανάμεσα σε προσευχές, αγκαλιάσματα και δάκρυα χαράς.

Η σύζυγος του Σαγκί Ντέκελ-Χεν, που γέννησε το τρίτο τους παιδί δύο μήνες μετά την απαγωγή του συζύγου της, τον υποδέχθηκε σε στρατιωτική βάση στο νότιο Ισραήλ.

«Είναι τόσο όμορφος», είπε, σύμφωνα με ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο.

Η οργάνωση Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων κάλεσε το Ισραήλ και τη Χαμάς να μην αφήσουν την εκεχειρία να «καταρρεύσει».

«Είμαστε τόσο χαρούμενοι κάθε φορά που επιστρέφει ένας όμηρος. Όμως στη συνέχεια, σκεφτόμαστε εκείνους που έμειναν», και που «περιμένουν να αφεθούν ελεύθεροι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρόνι Νίσιμ, μέλος του Φόρουμ.

Iair is back home in the embrace of his family, yet his brother Eitan is missing from this moment, still held by Hamas in Gaza. We won’t stop operating until they’re finally reunited. pic.twitter.com/ZxBerTV1IP — Israel Defense Forces (@IDF) February 15, 2025

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε την απελευθέρωση 369 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Πάνω σε λεωφορεία, μεταφέρθηκαν πρώτα στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, όπου τους υποδέχθηκαν πλήθη χαρούμενων ανθρώπων.

Στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, οι πρώην κρατούμενοι ανέβηκαν στους ώμους προτού πέσουν στην αγκαλιά των συγγενών τους. Τέσσερις από αυτούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Χάσαν Άουις, οι συνθήκες κράτησης ήταν «πολύ δύσκολες», μίλησε για «βασανιστήρια», αλλά εξέφρασε τη χαρά του που ξαναβρήκε την οικογένειά του.

Από αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα, 24 μεταφέρθηκαν εκτός Γάζας. Με χαμόγελο στα χείλη χαιρέτισαν μέσα από τα λεωφορεία που διέσχιζαν τα σύνορα με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα μη πηγή που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, μεσολαβητές διαβεβαίωσαν τη Χαμάς πως το Ισραήλ «θα επιτρέψει την είσοδο λυόμενων και βαρέως εξοπλισμού μόλις ολοκληρωθεί η ανταλλαγή κρατουμένων», σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που προβλέπει αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

After 498 days, Alexandre, Sagui and Iair are finally home.💛 pic.twitter.com/JqM1SThbBQ — Israel Defense Forces (@IDF) February 15, 2025

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας, που αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου, έχει επιτρέψει ήδη την απελευθέρωση 19 Ισραηλινών ομήρων και 1.134 Παλαιστινίων.

Στη διάρκεια αυτής της φάσης, συνολικά 33 Ισραηλινοί όμηροι, από τους οποίους οκτώ που έχουν πεθάνει, αναμένεται να παραδοθούν στο Ισραήλ με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 1.900 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Σύμφωνα μη πηγή που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, οι μεσολαβητές ελπίζουν πως οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση θα ξεκινήσουν «την ερχόμενη εβδομάδα στην Ντόχα».

Αυτή προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και το τέλος του πολέμου, πριν από μία τελευταία φάση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, το κόστος της οποίας σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ αναμένεται να ξεπεράσει τα 53 δισ. δολάρια.

Μια σύνοδος κορυφής πέντε αραβικών χωρών αναμένεται να διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου στο Ριάντ, για την απάντηση στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πάρουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και να μετεγκατασταθεί ο πληθυσμός της στην Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Το σχέδιο απορρίφθηκε από τις δύο αυτές χώρες και προκάλεσε κατακραυγή διεθνώς, ενώ το Ισραήλ το χαιρέτισε.