Eκείνη η βραδιά συλλογικής χαράς για την ομάδα Μπρά, που για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάφερε να ανέβει κατηγορία, «συμπυκνώνεται» σε έναν φάκελο με έγγραφα, που περιγράφουν ένα βίαιο περιστατικό που συνέβη στην κωμόπολη της περιοχής του Κουνέο. Πρόκειται για έναν ομαδικό βιασμό για τον οποίο κατηγορούνται τρεις ποδοσφαιριστές.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την άνοδο στην Γ κατηγορία. Μια 20χρονη φοιτήτρια από το Τορίνο γνώριζε έναν από τους πρωταθλητές που γιόρταζαν στην πόλη και τον ακολουθεί στο διαμέρισμα που μοιράζεται με άλλους παίκτες. Αυτός της προτείνει ομαδικό σεξ, εκείνη αρνείται. Αλλά αυτό το «όχι» δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν . Η κοπέλα υπέστη πολλαπλές ομαδικές σεξουαλικές πράξεις και με άλλους δύο ποδοσφαιριστές, όπως αναγράφεται τώρα στα πρακτικά της δικαστικής έρευνας.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Βίντεο και φωτογραφίες από εκείνη τη βραδιά διαδίδονται επίσης στο διαδίκτυο, στο chat της ομάδας, που μετονομάστηκε σε «We are champs». «Ένιωσα σαν τρόπαιο», διηγήθηκε η νεαρή, η οποία την επόμενη μέρα απευθύνθηκε στο κέντρο κατά της βίας του νοσοκομείου Sant’Anna του Τορίνο και υπέβαλε καταγγελία.

Οι ανακριτές απαγγέλλουν κατηγορίες για ομαδική σεξουαλική βία εναντίον του 24χρονου Ρωμαίου Fausto Perseu, που σήμερα παίζει στη Giulianova, του 23χρονου Alessio Rosa από το Tivoli, που παίζει στη Ligorna, και του 21χρονου Christ Jesus Mawete από το Mondovì, που τώρα παίζει στη Livorno.