Τρεις νεαρές Καναδές, με τη στήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, ανακοίνωσαν πως προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης του Καναδά, διότι δεν τήρησε την υποχρέωση να εκπονήσει ένα σχέδιο κλιματικής δράσης έως το 2030 και να δώσει μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

«Οι νέοι αξίζουν μια βιώσιμη οικονομία, καλές, πράσινες θέσεις απασχόλησης και μια κυβέρνηση με ένα αξιόπιστο σχέδιο για να μας οδηγήσει εκεί», δήλωσε σήμερα η Σίρλεϊ Μπαρνέα, μία από τις ενάγουσες με καταγωγή από το Κεμπέκ, παρουσιάζοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αυτήν την προσφυγή ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Καναδά.

«Η γενιά μας θα σημαδευτεί από εποχές δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών, καυσώνων, την ώρα που οι επιστήμονες συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι θα είναι σύντομα πολύ αργά», συμπλήρωσε η Σοφία Ματούρ, μια ενάγουσα από το Οντάριο.

Από την άνοδό του στην εξουσία τον Μάρτιο του 2025, ο πρωθυπουργός των Φιλελευθέρων (κεντροαριστερά) Μαρκ Κάρνεϊ έχει καταργήσει διάφορα περιβαλλοντικά μέτρα, ιδίως τον φόρο στον άνθρακα για τα πρόσωπα και το ανώτατο όριο στις εκπομπές του πετρελαϊκού τομέα.

«Έχουμε δει την κυβέρνηση του Μαρκ Κάρνεϊ να αποδυναμώνει, να καθυστερεί και να καταργεί τις βασικές κλιματικές πολιτικές του Καναδά», κατηγόρησε ο Τσάρλι Χατ, διευθυντής για το κλίμα της οργάνωσης Equal Justice, συντάκτης επίσης της προσφυγής μαζί με την καναδική Ένωση Γιατρών για το Περιβάλλον (ACME).

Οι ενάγουσες θέλουν να αναγκάσουν την κυβέρνηση να «σεβαστεί την νομική υποχρέωσή της να αναπτύξει έναν αξιόπιστο και επικαιροποιημένο οδικό χάρτη» προκειμένου να «προστατεύσει τους Καναδούς από τις όλο και σοβαρότερες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών», τονίζει η ACME.

Μπροστά στις εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ, ο Μαρκ Κάρνεϊ αναμένεται να δρομολογήσει σημαντικά σχέδια, ιδίως στον ενεργειακό τομέα, για να μειώσει την εξάρτηση του Καναδά από τον νότιο γείτονά του, εις βάρος των δεσμεύσεων για το κλίμα που ανέλαβε η πρώην κυβέρνηση του Τζάστιν Τριντό.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Καναδά παραδέχθηκε τον Δεκέμβριο ότι η χώρα του δεν θα καταφέρει να τηρήσει τους περιβαλλοντικούς στόχους της για το 2030.

Οι κλιματικές αλλαγές συνιστούν μια «υπαρξιακή απειλή» την ώρα που «ο Καναδάς θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, με το βόρειο τμήμα της χώρας να θερμαίνεται με τριπλάσια ταχύτητα», σύμφωνα με την προσφυγή που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).