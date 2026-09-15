Τρεις νεαροί Νορβηγοί παρουσιάζονται σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενοι ότι συνέβαλαν στην προετοιμασία δολοφονίας στη Βρετανία για λογαριασμό του σουηδικού εγκληματικού δικτύου Foxtrot, για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι έχει δεσμούς με το Ιράν.

Οι νεαροί ηλικίας 17 ως 19 ετών, διώκονται κυρίως για συνωμοσία για διάπραξη δολοφονίας, με επιβαρυντικό στοιχείο ότι οι ενέργειες αυτές διαπράχθηκαν στο πλαίσιο ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος.

Αυτοί φέρεται να βοήθησαν τον Γιοχάνες Κόνγκσνες Νάτλαντ, έναν 19χρονο Νορβηγό που κρίθηκε ένοχος στη Βρετανία για συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη φόνου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν δηλώσει αθώοι, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, τους οποίους επικαλέστηκε το νορβηγικό πρακτορείο NTB.

Ο 19χρονος Νάτλαντ είχε συλληφθεί τον Μάρτιο του 2025 σε ξενοδοχείο του Χάντερσφιλντ, στη βόρεια Αγγλία, έχοντας στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο πιστόλι, ένα ρεβόλβερ και 19 σφαίρες, που βρέθηκαν κρυμμένες κάτω από το κρεβάτι του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διευκρινιστεί το πρόσωπο που είχε αναλάβει να σκοτώσει ο νεαρός άνδρας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ένας από τους τρεις νεαρούς που δικάζονται από το δικαστήριο του Σερ-Ρόγκαλαντ, στη νοτιοδυτική Νορβηγία, κατηγορείται ότι μετείχε στην στρατολόγηση του Νάτλαντ, ο δεύτερος ότι τον συνόδευσε ως την πτήση του για τη Βρετανία και ότι τον ενθάρρυνε να περάσει στη δράση και ο τρίτος ότι του είχε δώσει επανειλημμένως χρήματα.

Ένας τέταρτος, ηλικίας 17 ετών, ο οποίος παρουσιάζεται ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση αυτή, καταδικάστηκε τον Ιούνιο σε ποινή κάθειρξης 14 ετών σε φυλακές ασφαλείας για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας, μεταξύ των οποίων αυτή στη Βρετανία, και για συνέργεια σε δύο φόνους που συνδέονται με το δίκτυο Foxtrot στη Σουηδία.

Ο δικηγόρος του είχε τότε αναγγείλει ότι θα ασκούσε έφεση.

Το Foxtrot, το πιο γνωστό εγκληματικό δίκτυο της Σουηδίας, που έχει ωστόσο παρακλάδια και στο εξωτερικό, συστάθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2010 γύρω από τον Ράουα Ματζίντ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Ιράν, και ο οποίος έχει εμπλακεί σε δεκάδες βίαια εγκλήματα.