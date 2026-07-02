Το Κίεβο, η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος ρωσικών ομοβροντιών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (drones) που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, τραυμάτισαν δεκάδες άλλους και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και πυρκαγιές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την προειδοποίηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως ετοιμαζόταν επίθεση «μεγάλης κλίμακας».

A Russian missile just struck the top floors of a residential building in Kyiv pic.twitter.com/hWLW4YKOjQ — Visegrád 24 (@visegrad24) July 2, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε χθες από το Δουβλίνο όπου έκανε επίσκεψη ότι θα επέστρεφε εσπευσμένα στο Κίεβο διότι του διαβιβάστηκαν πληροφορίες για προετοιμασία νέας ρωσικής επιδρομής.

🚨 BIG: A multi-storey residential building in Kyiv took a direct hit from a Russian missile. Dozen of Iskander and Tsirkon missiles launched by the Russians at the Ukrainian capital Kiev. pic.twitter.com/WMj9orM4fZ — Scorpion Intel (@scorpion_intel) July 2, 2026

«Ξέρουμε ότι ο (σ.σ. πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν προετοίμαζε αυτό το μαζικό πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας ήδη εδώ και κάποιο καιρό», είπε, καλώντας τους Ουκρανούς να «διπλασιάσουν» την επαγρύπνησή τους και να «προστατευτούν», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας.

Attacks on five-star CityHotel in Kiev. It’s being said that foreign mercenaries stay there. pic.twitter.com/GBdMDz6YAE — Alex Santic (@TopofMurrayHill) July 2, 2026

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο εχθρός εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση εναντίον της περιφέρειας του Κιέβου χρησιμοποιώντας drones εφόρμησης, βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ», ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Μικόλα Καλάσνικ μέσω Telegram, αναφέροντας πως επλήγησαν πέντε τομείς στην περιφέρεια.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως άκουγαν σειρές εκρήξεων για ώρες.

View from my window thanks to Russia 📍Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/8fvY6PJ2xq — Victoria (@victoriaslog) July 1, 2026

Καπνοί υψώνονταν έπειτα από έκρηξη στην καρδιά της πρωτεύουσας όπου φλέγονταν κτίρια, σύμφωνα με δημοσιογράφο επιτόπου. Πυροσβέστες και ασθενοφόρα έφτασαν επιτόπου γρήγορα. Περίπου δεκαπέντε λεπτά μετά την πρώτη ακούστηκε δεύτερη έκρηξη, σκορπώντας συντρίμμια.

There’s hell in Kiev! Everything is burning 🔥 pic.twitter.com/M1MAinVZzQ — Gabriel (@GabeZZOZZ) July 2, 2026

Στους δρόμους, κάτοικοι κατευθύνονταν σε καταφύγια, κάποιοι με στρώματα στα χέρια.

«Δυστυχώς, ο απολογισμός των νεκρών» της επίθεσης «αυξήθηκε σε τρεις», ενώ «άλλοι 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο λίγο πριν από τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Περίπου μια ώρα νωρίτερα, ενημέρωνε πως είχαν χτυπηθεί 28 τοποθεσίες στην πόλη, «κυρίως πολυκατοικίες και πολιτικές υποδομές».

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε πως πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε κτίριο στο κέντρο όπου υπάρχει εγκατάσταση ασθενοφόρων.

«Πέντε υγειονομικοί τραυματίστηκαν» στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, από τους οποίους «ένας, μέλος πληρώματος ασθενοφόρου, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε.

«Η οροφή ψηλής πολυκατοικίας έχει πάρει φωτιά» σε άλλη συνοικία, ενώ κόσμος παγιδεύτηκε όταν «κατέρρευσε» 9ώροφη πολυκατοικία, πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο.

🔥Kyiv🇺🇦: 🤯 Horrific consequences after a missile hit a multi-story building in Pechersk pic.twitter.com/E1udHfo2ln — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) July 2, 2026

Russian forces carried out a massive missile attack on Ukraine’s capital, Kyiv, overnight. Numerous residential buildings have been damaged, including multiple partial building collapses. pic.twitter.com/XZEDRwc4MF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 2, 2026

Τέσσερα και πλέον χρόνια αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, η πρωτεύουσα γίνεται συχνά στόχος επιδρομών, συχνά φονικών, μερικές φορές ευρείας κλίμακας.

Τη 2η Ιουνίου, μαζική επίθεση, με τη χρήση 656 drones και 73 πυραύλων κατά τις ουκρανικές αρχές, σκότωσε 23 ανθρώπους στην Ουκρανία, 16 στη Ντνίπρο (κεντροανατολικά) και 7 στο Κίεβο, ενώ τραυμάτισε άλλους πενήντα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους έχουν κλιμακώσει τις δικές τους επιδρομές στη Ρωσία και τομείς της επικράτειας ελεγχόμενους από τον ουκρανικό στρατό, με τη χρήση κυρίως μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με αμερικανική μεσολάβηση για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη έχουν ουσιαστικά ανασταλεί.

Τη 18η Ιουνίου, μαζική ουκρανική επίθεση τραυμάτισε 17 ανθρώπους και έπληξε διυλιστήριο στη Μόσχα.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει πάνω από δύο εκατομμύρια απώλειες στις τάξεις των ένοπλων δυνάμεων των δυο πλευρών, συνυπολογιζόμενων νεκρών, τραυματιών και αγνοούμενων, τουλάχιστον κατά υπολογισμούς που έκανε αμερικανικό κέντρο μελετών.

Κατά όσα ανέφερε το Center for Strategic and International Studies (CSIS), οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί τις «περισσότερες» απώλειες, γίνεται λόγος για «400.000 ως 450.000 νεκρούς επί συνόλου 1,4 εκατομμυρίου θυμάτων», ενώ οι ουκρανικές έχουν υποστεί «125.000 απώλειες» και μετρούν άλλους «525.000 ως 625.000 τραυματίες».

Πάντα κατά την πηγή αυτή, ο αριθμός των ρωσικών απωλειών στην Ουκρανία είναι τετραπλάσιος από τις αμερικανικές απώλειες σε όλες τις ένοπλες συρράξεις στις οποίες ενεπλάκησαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 9πλάσιος από τις ρωσικές σε όλες τις ένοπλες συρράξεις στις οποίες ενεπλάκησαν το ίδιο διάστημα.