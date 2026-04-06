Αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον κατοικίας σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους χθες Κυριακή στην Άιν Σαάντε, κοινότητα σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τη Βηρυτό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στους λόφους της Άιν Σαάντε σκότωσε τρεις αμάχους, ανάμεσά τους δύο γυναίκες, και τραυμάτισε άλλους τρεις», διευκρίνισε.

Τοπικό στέλεχος των Λιβανικών Δυνάμεων -χριστιανικού κόμματος, αντίπαλου του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν- σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI.