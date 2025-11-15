Ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλεί η καταιγίδα Κλαούντια σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες στην Πορτογαλία, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι Αρχές, ενώ στη Βρετανία υπηρεσίες διάσωσης οργανώνουν εκκενώσεις περιοχών λόγω σφοδρών πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία.

Η Πορτογαλία και τμήματα της γειτονικής Ισπανίας πλήττονται επί μέρες από ακραία καιρικά φαινόμενα της καταιγίδας Κλαούντια, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο (15/11) να φτάνει σε τμήματα της Βρετανίας και της Ιρλανδίας.

Ανεμοστρόβιλος έπληξε το Σάββατο (15/11) την Αλμπουφέιρα, μια τουριστική πόλη στη νότια Πορτογαλία, ανακοίνωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να προκαλεί ζημιές και να καταστρέφει τροχόσπιτα σε μια περιοχή κατασκήνωσης, όπου ο περιφερειακός διοικητής Πολιτικής Προστασίας Βίτορ Βας Πίντο δήλωσε ότι σκοτώθηκε μια 85χρονη Βρετανίδα.

A powerful tornado has hit Albufeira in the Algarve region of Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/0dD2b0YR4b — Disaster News (@Top_Disaster) November 15, 2025

Είκοσι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σε κοντινό ξενοδοχείο, είπε, προσθέτοντας ότι δύο από αυτούς νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε ολόκληρο το Αλγκάρβε και τις περιοχές Μπέζα και Σετούμπαλ σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό την Πέμπτη στην κατοικία του κοντά στη Λισαβώνα, έπειτα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις την προηγούμενη νύχτα.

Σε σύντομη ανακοίνωση, ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε την «αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια που έπληξε την Αλμπουφέιρα σήμερα το πρωί».

Η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας δήλωσε σήμερα το πρωί ότι είχε καταγράψει περισσότερα από 3.300 περιστατικά από την Τετάρτη, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων στο σύνολο της πορτογαλικής επικράτειας, ως αποτέλεσμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια.

Η Κλαούντια πλήττει Ουαλία και Αγγλία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σοβαρές πλημμύρες έπληξαν το Σάββατο (15/11) την πόλη Μόνμουθ και τις γύρω περιοχές στη νοτιοανατολική Ουαλία.

⚠️ Floods have prompted “risk to life” warnings in Wales after Storm Claudia brought torrential rain. Read more here: https://t.co/0no8rD9m1x pic.twitter.com/pZCZIVyIWV — The Telegraph (@Telegraph) November 15, 2025

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει διασώσεις, εκκενώσεις και ελέγχους για την κατάσταση των κατοίκων.

«Η καταιγίδα Κλαούντια προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε περιοχές της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές μεταφορών και ενέργειας», δήλωσε εκπρόσωπος της ουαλικής κυβέρνησης.

Αεροφωτογραφίες δείχνουν εκτεταμένες πλημμύρες στο Μόνμουθ, με νερό να κατακλύζει το κέντρο της πόλης και κατοικημένες περιοχές μετά την όχθη ενός κοντινού ποταμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας εξέδωσε δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες. Στην Αγγλία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, έχουν εκδοθεί δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

🚨🇬🇧 STORM CLAUDIA UNLEASHES RECORD FLOODS ON MONMOUTH Storm Claudia dumped a month’s worth of rain in just 24 hours, sending the River Monnow to its highest level ever and drowning Monmouth under up to three feet of water. 🔴 A major incident has been declared as homes, shops… pic.twitter.com/KvV46VKfJW — British Intel (@TheBritishIntel) November 15, 2025

