Επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης σκότωσαν δύο ανθρώπους, άνδρες 57 και 47 ετών, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες Πέμπτη το βράδυ ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ.

Στη Ρίβνε, στη βορειοδυτική Ουκρανία, αξιωματούχος έκανε γνωστό ότι πέντε άμαχοι τραυματίστηκαν όταν drones έπληξαν κτήριο.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, τμήμα της οποίας βρίσκεται πάνω στα σύνορα, άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον τομέα της κοινότητας Σεμπέκινα, ανακοίνωσαν μέσω Telegram οι τοπικές αρχές.

Παράλληλα, συντρίμμια drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στο νότιο τμήμα της ρωσικής πόλης Βολγκαγκράντ, γνωστοποίησαν μέσω Telegram οι υπηρεσίες του περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Στη Βολγκαγκράντ βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο της Lukoil, μεταξύ άλλων.