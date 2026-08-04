Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος, όλοι Τούρκοι ναυτικοί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού υπό σημαία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές χθες Δευτέρα (3/8).

Το φορτηγό πλοίο Nadezhda χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από το ρωσικό λιμάνι Ναβρασίσκ εν πλω προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής γενικής διεύθυνσης θαλασσίων υποθέσεων που επικαλέστηκαν ΜΜΕ.

The sanctioned Cameroonian-flagged Ro-Ro cargo/vehicle carrier ship NADEZHDA, IMO 7702657, was reportedly struck in the Black Sea by 6 or 7 Ukrainian drones as it approche the post of Novorossiysk. NASA FIRMS thermal imagery show a fire approximately 50 km south of Novorossiysk.… pic.twitter.com/ZyOZwhEMH6 — OSINT Intuit™ (@UKikaski) August 3, 2026

Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση.

Ωστόσο δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, που επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου, ανέφεραν πως το φορτηγό τύπου Ro-Ro υπέστη επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα επιφανείας.

Τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στη Ναβρασίσκ από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Ουκρανία και η Ρωσία κλιμακώνουν τελευταία τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.