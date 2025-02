Τρεις άνδρες τραυματίστηκαν χθες από επίθεση που εξαπέλυσε ένας άνδρας με μαχαίρι στο Δουβλίνο, με τον φερόμενο ως δράστης να συλλαμβάνεται, τόνισε η αστυνομία, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης η επίθεση δεν φέρεται σε αυτό το στάδιο της έρευνας να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η ιρλανδική αστυνομία έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό».

Ο δράστης βρίσκεται σε κράτηση σε αστυνομικό τμήμα στο βόρειο τμήμα της πόλης και η αστυνομία τόνισε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό.

🚨Breaking: Another video from the knife attack situation in Ireland showing police attempting to apprehend the attacker with what appears to be batons. This comes after multiple victims had their throats cut in what reports say are targeted attacks.

Why don’t these officers… pic.twitter.com/AcQ3py85U2

— Don Keith (@RealDonKeith) February 9, 2025

