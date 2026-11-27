Επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς επλήγησαν τρεις κατοικίες και μια εγκατάσταση καυστήρα, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram ο δήμαρχος Αντρέι Κραβτσένκο.

Το Νοβοροσίσκ είναι κόμβος εξαγωγών πετρελαίου και δημητριακών και μεγάλη βάση του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό φορτίο.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι στις περιφέρειες του Χμελνίτσκι και της Ζαπορίζια επλήγησαν επίσης εργοστάσια που προμηθεύουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς και ένα κέντρο εφοδιασμού κοντά στο Κίεβο.