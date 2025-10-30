Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοκ και οργή προκαλεί η τραγωδία που στοίχισε τη ζωή στη 17χρονη Μαρία Νιώτη από τη Ρόδο και στη φίλη της, Ισαμπέλα Σάλας. Μια βραδιά που ξεκίνησε σαν κάθε άλλη, μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε εφιάλτη, όταν το μαύρο SUV που οδηγούσε ο Μπατιλόρο τις παρέσυρε βίαια, αφήνοντας πίσω του μόνο σιωπή και θρήνο. Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος «παγώνουν» το αίμα, ενώ οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για ακαριαίο και φρικτό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες πίσω από τη σκληρή δολοφονία βρίσκεται ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο, ο οποίος παρακολουθούσε εμμονικά τη Μαρία, την απειλούσε επί μήνες και τελικά αφαίρεσε τη ζωή της.

Η κοινωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ελλάδα εξακολουθεί να παρακολουθεί συγκλονισμένη, απαιτώντας δικαιοσύνη και ξεκάθαρες απαντήσεις. Η οικογένεια της 17χρονης Μαρίας ζητά διαφάνεια και ευθύνη για τον άδικο χαμό του παιδιού τους. Οι εκκλήσεις προς τις αρχές και την αστυνομία ήταν δραματικές, μια κραυγή απελπισίας που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, τα ηχητικά από τα πρώτα κλήσεις στο 911 (την αμερικανική Άμεση Δράση) αποτυπώνουν τον τρόμο των μαρτύρων που ήταν παρόντες στην τραγική αυτή σκηνή.

Μια γυναίκα ακούγεται να λέει με φωνή γεμάτη αγωνία:

«Παρακαλώ, στείλτε ένα ασθενοφόρο, γρήγορα! Δεν ξέρω τι συνέβη. Κάποιος είναι πεσμένος μπροστά στο σπίτι μου».

CRANFORD CRASH: News 12 has obtained the 911 calls released from a hit-and-run crash in Cranford that claimed the lives of two 17-year-old girls. https://t.co/CFOhUmQgug#News12NJ #911Call pic.twitter.com/qeiQAi2t5s — News12NJ (@News12NJ) October 28, 2025

Όταν ο αστυνομικός τη ρωτά τι έχει συμβεί, απαντά:

«Ένα μαύρο SUV παρέσυρε και χτύπησε κάποια άτομα… δύο άτομα, βιαστείτε, ελάτε γρήγορα!»

Άλλοι μάρτυρες φώναζαν στο τηλέφωνο:

«Κανείς δεν έχει τις αισθήσεις του, όλοι είναι νεκροί, είναι θανατηφόρο», ενώ ένας ακόμη κάλεσε λέγοντας έντρομος:

«Υπάρχει ένα κορίτσι στο δρόμο… Θεέ μου, παρακαλώ, βιαστείτε! Θεέ μου!»

Η σύλληψη και η απελευθέρωση του 17χρονου

Από τα αστυνομικά αρχεία προκύπτει ότι ο Βίνσεντ Μπατιλόρο συνελήφθη γύρω στις 6:15 το απόγευμα, στο σπίτι του, λίγες ώρες μετά από το δυστύχημα. Ωστόσο, περίπου οκτώ ώρες αργότερα, γύρω στις δυο τα ξημερώματα, αφέθηκε ελεύθερος και παραδόθηκε στον πατέρα του, Τζέφρι Μπατιλόρο, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός.

Τη στιγμή εκείνη δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, κάτι που συνέβη πολύ αργότερα, προκαλώντας πολύ έντονες αντιδράσεις από την οικογένεια του θύματος.

Από την άλλη πλευρά, ο αρχηγός της Αστυνομίας του Ουέστφιλντ, Κρίστοφερ ο οποίος επί της ουσίας «φωτογραφήθηκε» για την συγγένεια αυτή και διαμένει στην γειτονιά, αντέτεινε, με γραπτή δήλωσή του, πως ο κατηγορούμενος δεν είναι μέλος της άμεσης οικογένειάς του, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν.

«Η γειτονιά μας πενθεί. Έχασα μια γειτόνισσα, μια υπέροχη νέα κοπέλα, την Ισαμπέλα Σάλας, που τη γνώριζα από παιδί», ανέφερε.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς της Μαρίας

Οι Έλληνες γονείς της αδικοχαμένης 17χρονης Μαρίας, μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν δημόσια.

«Το όνομά μου είναι Φούλα. Δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα μόνο ως μητέρα. Αλλά ως μητέρα της Μαρίας», είπε η μητέρα της 17χρονης, Φούλα Νιώτη.

«Σήμερα επιλέγω να μιλήσω για το φως της Μαρίας»

Και συνέχισε: «Σήμερα επιλέγω να μη μιλήσω μόνο για πένθος. Επιλέγω να μιλήσω για το φως της Μαρίας. Η ζωή της μπορεί να ήταν σύντομη, αλλά ήταν γεμάτη δύναμη. Αγαπούσε βαθιά, έδινε γενναιόδωρα, είχε μεγάλα όνειρα. Μαρία μου, γλυκό μου κορίτσι, θα μου λείπεις κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Οι γονείς της 17χρονης Μαρίας αποφάσισαν να μην μιλήσουν με οργή για τον δολοφόνο της κόρης τους, αλλά με αγάπη και πόνο για την απερίγραπτη απώλειά τους.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο του να χάνεις το παιδί σου. Είναι μια σιωπή που αντηχεί πιο δυνατά από οτιδήποτε άλλο έχω ακούσει. Είναι να ξυπνάς κάθε μέρα και να εύχεσαι να ήταν μόνο ένας εφιάλτης. Να εύχεσαι να ακούσεις αυτά τα γλυκά λόγια: «Σας αγαπώ μαμά και μπαμπά». Είναι το κενό της απουσίας στο σπίτι μας, στο δωμάτιο της, στην αγκαλιά μου», είπε συγκινημένη η κυρία Νιώτη.

Από την πλευρά του, ο πατέρας της 17χρονης, o Σωτήρης Νιώτης, φανερά συντετριμμένος, δήλωσε: «Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω αγγλικά. Το μόνο που θέλω, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε να τιμήσει το παιδί μου. Και εύχομαι να μην το ζήσει ποτέ, κανένας πατέρας, αυτό που περνάω εγώ. Σας ευχαριστώ όλους».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Battiloro δεν προκάλεσε ένα τυχαίο τροχαίο δυστύχημα, αλλά μια στοχευμένη επίθεση. Ο νεαρός φέρεται να παρακολουθούσε τη Μαρία επί μήνες, έχοντας αναπτύξει εμμονή μαζί της, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι η κοπέλα είχε προσπαθήσει να προστατευθεί από αυτόν.

Η Εισαγγελία της κομητείας Union άσκησε εναντίον του κατηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, θεωρώντας πως ο δράστης ενήργησε με πρόθεση και προμελέτη. Το ενδεχόμενο να δικαστεί ως ενήλικος βρίσκεται υπό εξέταση, καθώς το έγκλημα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά βίαιο και οργανωμένο.

Οι οικογένειες των θυμάτων εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία υπογράμμισαν ότι το περιστατικό δεν ήταν δυστύχημα αλλά δολοφονία, ζητώντας δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

«Τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, η Μαρία και η Ισαβέλλα, δύο ζωντανά και γεμάτα όνειρα κορίτσια εφηβικής ηλικίας, με όλο τον κόσμο και το μέλλον μπροστά τους, έχασαν με βίαιο και τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Ένας δειλός άνδρας, ο οποίος σχεδίαζε αυτήν την επίθεση εναντίον της Μαρίας, εδώ και μήνες, διέπραξε αυτή τη φρικαλεότητα, αφαιρώντας όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και της Ισαβέλλας.

Δεν είναι παράφρων. Είναι απόλυτα ικανός και ενήργησε εκ προμελέτης. Η κοινότητα συγκεντρώθηκε κατά εκατοντάδες για να τιμήσει και να θυμηθεί αυτές τις δύο νέες ζωές. Οι Εισαγγελικές Αρχές άσκησαν επίσημα δίωξη εναντίον του δράστη, για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να γίνει γνωστή η αλήθεια: αυτό δεν ήταν ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο, ούτε εγκατάλειψη θύματος τροχαίου. Ήταν ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού», αναφέρουν σε δήλωσή τους.

Η μικρή κοινότητα του Cranford έχει βυθιστεί στο πένθος, εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο της τραγωδίας, στήνοντας ένα αυτοσχέδιο μνημείο για να τιμήσουν τη μνήμη των δύο κοριτσιών που έφυγαν τόσο άδικα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή και προβληματισμό για την προστασία των θυμάτων παρενόχλησης και για το πώς ένα προειδοποιητικό σημάδι μπορεί να αγνοηθεί μέχρι να οδηγήσει σε μια ανείπωτη τραγωδία.

Τη δική του εκδοχή έδωσε πριν από λίγο καιρό ο 17χρονος, επιμένοντας στην άποψη ότι δεν ισχύουν όλα όσα του έχουν αποδοθεί ως κατηγορίες και ότι δε θα ανεχθεί απειλές:

«Σε μια γειτονική πόλη, δυστυχώς, δύο κορίτσια σκοτώθηκαν σε ένα τροχαίο με εγκατάλειψη. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου για αυτά τα δύο κορίτσια που χάθηκαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ανέχθηκα πολλά. Είμαι καλό παιδί. Είμαι 17 χρονών με μια καλή οικογένεια στο πλευρό μου. Αυτοί οι ισχυρισμοί, που καταστρέφουν τα πάντα, είναι ντροπή. Δεν θα ανεχτώ απειλές εναντίον της οικογένειας μου», είπε ο 17χρονος στο βίντεο.

H 17χρονη Μαρία Νιώτη ήταν γεννημένη στην Ρόδο και φοιτούσε στο Λύκειο του Κράνφορντ (Cranford High School), ενώ εργαζόταν στο Cake Artist Cafe. Αφήνει πίσω τον πατέρα της, Σωτήρη Νιώτη, την μητέρα της, Φούλα, τον αδερφό της, Γιώργο και άλλους συγγενείς και φίλους στις ΗΠΑ και την Ελλάδα, βυθίζοντάς τους στο πένθος.

Πηγή; New York Post