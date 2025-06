Δύο κυβερνητικά αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένου και του προεδρικού, και ένα ακόμη της εταιρείας Meraj, έφτασαν τις τελευταίες ώρες από τον Ιράν στο Ομάν, αναφέρει το FlightRadar24. Δεν υπάρχει προς στιγμήν επίσημο σχόλιο ή εκτίμηση για την εξέλιξη αυτή, όμως διπλωματικοί κύκλοι εξηγούν ότι σε αυτές τις πτήσεις πιθανότητα επέβαιναν διαπραγματευτές με εντολές να συζητήσουν για μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

The 3 aircraft that have left Iran and landed in Muscat, Oman are 2 x A321 and 1 x A340. pic.twitter.com/8aelNJs9Cq

— Flightradar24 (@flightradar24) June 18, 2025