Επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) αναφέρθηκαν σήμερα σε τρία πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας, όπως μετέδωσε η υπηρεσία ναυτιλιακών υπηρεσιών Tribeca.

Το πετρελαιοφόρο James II με σημαία Παλάου, κενό φορτίου και υπό έρμα, βρισκόταν σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων βόρεια της Περιοχής Τουρκελί στη Μαύρη Θάλασσα όταν σημειώθηκε το συμβάν, ανέφερε η υπηρεσία.

Τα υπό έρμα πετρελαιοφόρα Altura και Velora, που φέρουν σημαία Σιέρας Λεόνε, φέρεται να δέχθηκαν επίσης επίθεση σε κοντινή περιοχή ενώ ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση από πλοίο σε πλοίο, ανέφερε επίσης η υπηρεσία.

Σκάφη ακτοφυλακής εστάλησαν στο σημείο για συνδρομή και όλα τα μέλη πληρώματος των πετρελαιοφόρων φέρεται να είναι σε καλή κατάσταση, ανέφερε ακόμη η Tribeca.

Η Μόσχα και το Κίεβο επιτίθενται συχνά σε λιμάνια και πετρελαιοφόρα της Ουκρανίας και της Ρωσίας αντίστοιχα, αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Καμία χώρα δεν έχει αναλάβει προσώρας την ευθύνη για τη νέα επίθεση που αναφέρθηκε.