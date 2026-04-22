Τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ σήμερα, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations -UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που διασχίζουν το πέρασμα, αρχικά απαντώντας στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και στην συνέχεια απαντώντας στον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ επί των ιρανικών λιμανιών.

Η γέφυρα υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου EPAMINONDAS υπέστη ζημιές από σφαίρες και ρουκέτες στην θαλάσσια ζώνη βορειοανατολικά του Ομάν. Το πλοίο είχε πληροφορηθεί ότι είχε την άδεια να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Vanguard Tech.

Το UKMTO ανακοίνωσε ότι κανονιοφόρος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε χωρίς ειδοποίηση μέσω του ασυρμάτου και στην συνέχεια άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην γέφυρα. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά και το πλήρωμα είναι αβλαβές.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι πλοίο «αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων».

Αργότερα το UKMTO μετέδωσε ότι και δεύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δέχθηκε πυρά ενώ έπλεε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλιών δυτικά του Ιράν. Το υπό παναμαϊκή σημαία φορτηγό πλοίο δεν υπέστη ζημιές και το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Σύμφωνα με πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, και τρίτο φορτηγό πλοίων μεταφοράς κοντέινερ υπό λιβεριανή σημαία δέχθηκε πυρά καθώς έπλεε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων δυτικά του Ιράν διασχίζοντας τα Στενά του Ορμούζ . Το πλοίο διέκοψε τον πλου, ενώ τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ