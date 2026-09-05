Σε τροχιά ραγδαίων διπλωματικών εξελίξεων εισέρχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την πλήρη αναστολή των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Κιέβου για τρεις ημέρες, αρχής γενομένης από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται, προκειμένου να διευκολυνθεί η κρίσιμη αποστολή των ειδικών απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι προσγειώθηκαν στη Μόσχα για συνομιλίες με το Κρεμλίνο.

Οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στη συνέχεια για πρώτη φορά στο Κίεβο, κομίζοντας αμερικανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία.

Η άφιξη Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα

Το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, προσγειώθηκε στις 12:52 μ.μ. (ώρα Μόσχας) στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Την αμερικανική αποστολή υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος διατηρούσε σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον και είχε διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις για την αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ εντός της ημέρας, ενώ το Κρεμλίνο δεσμεύτηκε να προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, το πρόγραμμα της αμερικανικής διπλωματικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας περιλαμβάνει συναντήσεις υψηλού επιπέδου των Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν που είναι προγραμματισμένες για σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Μόσχα, ενώ αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου αναμένεται η μετάβαση των Αμερικανών απεσταλμένων στην ουκρανική πρωτεύουσα για κρίσιμες συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Κούσνερ και Γουίτκοφ επισκέπτονται το Κίεβο από την έναρξη του πολέμου, ενώ η τελευταία τους επίσκεψη στη Μόσχα είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιανουάριο.

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη»

Από το Όβαλ Γραφείο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την αποστολή των δύο στενών συνεργατών του στο εξωτερικό, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την έκβαση των επαφών.

«Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα, και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν το ειρηνευτικό πλάνο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, τόνισε με νόημα ότι η διακυβέρνησή του διαθέτει πλέον μια συγκροτημένη «ιδέα για την επίτευξη ειρήνης».